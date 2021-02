U Zaječaru pretežno oblačno, oko 8°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno, do kraja dana ponegde naoblačenje sa kišom.

U Srbiji će tokom dana biti toplije, promenljivo oblačno, ponegde sa sunčanim intervalima. Prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, naoblačenje sa kišom, na planinama sa slabim snegom. Najniža temperatura od minus 15°C do -1°C, najviša od 4°C do 10°C.

U Zaječaru pretežno oblačno. Duvaće slab vetar, jugozapadnog pravca. Najniža temperatura -3°C, a najviša dnevna temperatura oko 8°C.

U četvrtak u Srbiji očekuje se suvo i uglavnom pretežno sunčano vreme, jutarnje i dnevne temperature biće u postepenom porastu. U petak temperatura takođe ostaje iznad proseka za ovo doba godine i takve vremenske prilike održaće se do kraja ove nedelje.

Biometeorološka prognoza za sredu 17. februar 2021.

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj. Poseban oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i reumatskih bolova. Preporučuje se adekvatno odevanje.

AMSS: Vlažni kolovozi, pojačan saobraćaj

Prvi radni dan nakon produženog vikenda donosi pojačan saobraćaj unutar gradova, dok se na magistralnim pravcima kao i prilazima zimskih turističkih centara ne očekuje gužva.

U jutarnjim satima u centarlnim i južnim krajevima jak mraz, dok će temperatura od danas biti u postepenom porastu ali u minusu, pa je moguća poledica. Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Iz “Puteva Srbije” obaveštavaju da su svi putevi 1. i 2. reda prohodni dok su kolovozi vlažni u nižim delovima zemlje.

Do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka, saopštili su iz JP “Putevi Srbije”.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije nema čekanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim povremeno čeka na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i Hrvatskoj.