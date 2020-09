U Zaječaru počinje snimanje dokumentarnog filma o Zoranu Radmiloviću

„Glumčina“ naziv je dokumentarnog filma o Zoranu Radmiloviću, čije je snimanje počelo u Zaječaru. Saradnik na scenariju je glumac Milan Caci Mihailović, a reditelj Vladimir Ristić. Producent filma je „Siti produkcija“ iz Niša, a koproducent Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ iz Zaječara.

Povodom početka snimanja ovog dokumentarnog filma, u zaječarskom pozorištu održana je konferencije za medije.

„Premijera filma predviđena je 2021. godine povodom dva jubileja: 75. godina od osnivanja zaječarskog pozorišta i 30. Festival „Dani Zorana Radmilovića“ istakao je Vladimir Đuričić direktor ustanove Narodno pozorišta Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Glumac Milan Caci Mihailović podsetio je da je 13 godina radio sa Zoranom u brojnim predstavama, a ne samo u „Radovanu III“ i da je zato pristao da neko svoje iskustvo i sećanja prenese ljudima koji rade film.

„Ako je iko to zaslužio, to je Zoran Radmilović koga nema već 35 godina, ali zahvaljujući njegovom delu on je izuzetno prisutan i dan danas. Veliki je značaj filma jer je snimanje počelo u Zaječaru, mestu gde je Zoran rođen, iz dvorišta u kome se kao klinac igrao, pa preko važnih punktova u Zaječaru koji su obeležili njegov život. Od Kraljevice i Timoka, koju pominje i u važnom intervjuu sa Feliksom Pašićem, pa do nekih „poslastica“ kao što je kafana „Koštana“, prava birtija. Naročito mesto u njegovom životu zauzimalo je zaječarsko pozorište, gde je prvi put gledao predstave, kao i zgrada Gimnazije koju je pohađao (sada zgrada OŠ „Ljuba Nešić“) koju je projektovao njegov deda Radmilo Lang“, rekao je Mihailović.

Caci je dodao da se već godinama bori protiv zaborava i tako su nastale njegove knjige sećanja „Uspomenari“ 1, 2 i 3, a u pripremi je i „Uspomenar 4 – Zoran 2020“ koji će biti promovisan na ovogodišnjim Danima Zorana Radmilovića.

Reditelj filma Vladimir Ristić je istakao da je ogromna odgovornost i još veća čast raditi film o Zoranu Radmiloviću, jednom od najvećih srpskih glumaca, koji potiče iz Zaječara.

„Film će po svojoj strukturi biti mozaičnog tipa. Imaće jednu liniju koja će pratiti Cacijeva svedočanstva na nivou biografskih podataka, zanimljivosti, anegdota i nekih do sada neobjavljenih priča. Sadržaće i svedočanstva ljudi koji su godinama sarađivali sa Zoranom u pozorištu i na filmu: Zdravko Šotra, Mira Banjac, Goran Marković i drugi. Veliki oslonac će biti arhivski materijal,ogromna građa koja je ostala iza Zorana i koja predstavlja riznicu kulturne baštine Srbije“, kaže Ristić.

Producent filma Oliver Paunović je poručio da je ovo deveti film „Siti produkcije“ na čijem je čelu. Do sada je primera radi rađen film o muzičkoj grupi „Lutajuća srca“ iz Niša, kao i o poznatim Nišlijama glumcima Žiki Milenkoviću i Desimiru Stanojeviću.

„Film o Zoranu Radmiloviću je moja dugogodišnja želja, jer izuzetno poštujem i cenim tog glumca i njegovo delo i sa tom idejom došao sam kod direktora zaječarskog teatra. Planirano je da dokumentarni film o Zoranu Radmiloviću zatvori Filmske susrete u Nišu 2021. godine i nakon toga da bude prikazan na 30. Festivalu Dani Zorana Radmilovića. Učestvovaće i na raznim festivalima dokumentarnih filmova,među kojima je i Festival dokumentarnog srpskog filma u Čikagu, a plan je da se emituje i na nacionalnim i na lokalnim televizijama. Zoran Radmilović nije običan glumac, Zoran je kako ga u Zaječaru zovu Glumčina, pa se zato i film tako zove“, rekao je Paunović.

Tokom održavanja ovogodišnjih Dana Zorana Radmilovića, planirano je da bude postavljena izložba radova sestričine Zorana Radmilovića Selene Vicković, naše afirmisane slikarke i profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, koja je isto prisustvovala konferenciji u zaječarskom teatru.