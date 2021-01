U Zaječaru oko -1°C, sunčano i hladno

U celoj zemlji oblačno i hladno, samo će se u Timočkoj Krajini zadržati vedro i sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom, a u Timočkoj Krajini pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -11°C do -5°C, a najviša od -4°C do 0°C.

U Zaječaru sunčano, ali hladno vreme, popodne sa snegom. Vetar umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura -10°C, a najviša dnevna temperatura oko -1°C.

Početkom sledeće sedmice veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom ispod 0°C (ledeni dani). Od utorka porast temperature.

Biometeorološka prognoza za nedelju 17. januar 2021.

Zadržava za period sa relativno nepovolјnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe i reumatskih bolova. Neophodno je adekvatno odevanje. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje izuzetna opreznost.

AMSS: Opasnost od poledice na putevima

Na putevima u Srbiji zbog niskih temperatura postoji rizik od stvaranja poledice pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja uz prilagodjenu brzinu i bezbedno odstojanje izmedju vozila, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Autoputevi i glavni putni pravci u prvom prioritetu čišćenja su prohodni, ali je kolovoz mokar, dok na području Kopaonika, Zlatibora, Goča, Divčibara, Stare planine, Sjenice i Novog Pazara mestimično na kolovozu ima do pet centimetara snega.

Neprohodni su putni pravci Raška – Kuti – Odvraćenica i Odvraćenica – Preko Brdo, a zabrane za šlepere i kamione s prikolicom na snazi su na putevima od Šapca ka Gračanici i ka Podbukovima, deonicama Debrc – Ub – Koceljeva – Osečina – Ljubovija i Pričević – Pecka, Valjevo – Debelo brdo. Zabrana za šlepere i kamione s prikolicom važi i na putu Krupanj – Šljivova, Valjevo – Mravinjci, Jošanička banja – Kopaonik, Šarena bukva – Stolice, Loznica – Šarena bukva – Mačkov kamen, Šljivova – Pecka, Mravinjci – Povlenska kosa, Kraljevo – Brezna – Goč i Kopaonik – Rudnica.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na graničnim prelazima kamioni čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu sat i po, na Batrovcima dva sata, a na Kelebiji manje od 60 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.