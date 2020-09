U Zaječaru održan 10. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima

Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru održan je 10. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima. Ovaj simpozijum okupio je oko dvadesetak učesnika, ali radove je poslalo 32 autora.

Jubilarni 10. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, koji je održan juče na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, odvijao se zbog pandemije izazvane virusom covid 19, u izmenjenim i otežanim okolnostima. Ipak, simpozijum je okupio oko dvadesetak učesnika, dok je svoje radove poslalo 32 autora.

Doktor menadžmenta i biznisa Slavica Miletić, jedan je od dugogodišnjih učesnika ovog simpozijuma i kako kaže ovakav događaj organizovati u vreme pandemije zaslužuje sve pohvale.

“Sve pohvale za organizaciju ovog simpozijuma u vreme pandemije, uz sve neophodne mere zaštite. Ja pratim simpozijume od kada sam započela školovanje na ovom fakultetu. Ranije je bilo to većih razmera, međutim, bitno je da se i ovaj jubilarni simpozijum održao”, kaže Miletić.

Predavač na univerzitetu u Ženevi Dejan Lončar, prvi put je na ovakvom simpozijumu i on je održao uvodno predavanje vezano za ekonomske analize.

“Moje predavanje je vezano za ekonomske analize koje su neophodne za dalji razvoj u oblasti ekonomije i menadžmenta. Postoji dosta prostora za poboljšanje tih analiza u Srbiji, pogotovo u ovom kraju gde imamo industrijske komplekse. Tu postoji potreba za analizom tih podataka. To je pravi put da se poboljša poslovanje, a ljudi će na taj način steći više znanja kako bi dobili poslove u tim industrijskim kompleksima. Jako je bitno da se razvije ta međunarodna saradnja fakulteta u Srbiji sa drugim univerzitetima u Evropskoj uniji, kako bi primenili neka znanja. Time ćemo usavršiti naučni pristup i poboljšati kvalitet nastave”, poručio je Lončar.

Dekan Fakulteta za menadžment u Zaječaru prof. dr Dragan Mihajlović, rekao je da je simpozijum namenjen upravljanju prirodnim resursima, sa aspekta da nekih novih saznanja.

„Ovaj simpozijum okupio je oko 20 učesnika, a radove je poslalo 32 autora, od toga čak 18 radova je iz inostranstva. Simpozijum se održava uz sve neophodne zaštitne mere. Zbog virusa, manje je broj učesnika nego ranijih godina. Držimo se stare šeme, da sa aspekta nekih novih saznanja damo doprinos u obnavljanju postojećih obnovljivih resursa, što je i intencija društva, države i uopšte sveta. Trebalo bi da se sve više okrenemo prirodnim resursima, a da zanemarimo ove resurse koji su na izmaku. Radovi su tako koncepirani, da većina prate obnovljive prirodne resurse u odnosu na neobnovljive prirodne resurse. I ove godine podržalo nas je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i mnogobrojni saradnici“, istakao je prof. dr Dragan Mihajlović, dekan Fakulteta za menadžment u Zaječaru.

Fakultet za menadžment Zaječar organizovao je ovaj simpozijum u saradnji sa partnerskim institucijama Faculty of economics Lum Jean Monnet University Bari, Italy, Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland, Faculty of business studies Mediterranean University Podgorica, Montenegro, Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS), uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.