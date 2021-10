U Zaječaru odigrane monodrame ,,Čaj sa kublaj-kanom” i ,,Vojvoda Živojin Mišić”

Zaječarska publika je sinoć, drugog dana Festivala malih pozorišnih formi, uživala u monodramama “Čaj sa kublaj-kanom” i “Vojvoda Živojin Mišić”

,,Čaj sa kublaj-kanom” je delo koje govori o umetnosti i stvaralaštvu. Ovo je zapravo intimna priča o iskustvu Saše Radonjića, pisca teksta, iz bolnice tokom višemesečne borbe za život. Radonjićevo iskustvo sažeto je u priču koju je novosadski glumac Jugoslav Krajnov režirao i odglumio.

,,Ovo je istinita priča. Pisac je zaista bio teško bolestan. Kada se čovek nalazi u tim nekim bezizlaznim situacijama on ipak nalazi snagu i moć da to sve okrene na stranu lepog, na stranu umetnosti, na stranu stvaralaštva”, izjavio je Krajnov. Krajnov je dodao da je monodrama specifična po tome što se odmah oseti emocija publike. Kako kaže, on je od prvog do poslednjeg trenutka osećao pozitivnu energiju pomenute.

Monodrama „Vojvoda Živojin Mišić” delo je dr Miće Živojinovića, u režiji Velimira Mitrovića i izvođenju Boška Puletića. Ova monodrama govori o bolesnom i slomljenom Živojinu Mišiću, koji se priseća mnogih istorijskih ličnosti, običnih ljudi i bitnih trenutaka iz svog života.

,,Monodrama je najteži oblik glume, sigurno, zato što nemate partnera. Scena ionako važi za svaku predstavu kao najusamljenije mesto na planeti. Kad je monodrama, ništa nema usamljenije od toga, ali je ujedno i izazov, ogroman”, istakao je glumac Boško Puletić.

Takmičarski deo festivala malih pozorišnih formi završava se danas izvođenjem dve monodrame. Od 18.00h na programu je predstava „Nina”, a od 20.00h biće izvedena predstava „Poslednja šansa”.