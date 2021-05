U Zaječaru oblačno, temperatura oko 20°C

U Srbiji danas prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz manji pad temperature, a sredinom dana na severu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12°C do 15°C, a najviša od 18°C do 22°C.

U Zaječaru oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren do jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura 12°C, a najviša dnevna temperatura oko 20°C.

Narednih dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a samo će u subotu biti suvo vreme sa više sunčanih intervala.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se naročto savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija.

Auto-moto savez Srbije upozorio je jutros vozače na oprez zbog mogućih mokrih kolovoza usled kiše.

Prema poslednjim informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).