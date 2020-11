U Zaječaru oblačno, temperatura oko 10°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti hladno, ponegde moguća i magla.

U Srbiji će biti hladno, ponegde uz mraz, a po kotlinama je moguća i magla. Tokom dana na severu i zapadu biće oblačno, mestimično sa slabom kišom, na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura biće od 0°C do 6°C stepeni, najviša dnevna od 9°C do 14°C.

U Zaječaru oblačno. Duvaće slab vetar, istočnog pravca. Najniža temperatura 4°C, a najviša dnevna temperatura oko 10°C.

Narednih dana promenljivo oblačno, prepodne ponegde slaba kiša, posle podne mestimično više sunčanih intervala.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 12. novembar 2020.

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima u prepodnevnim satima, kao i osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i uzimanje redovne terapije.

AMSS: Umeren saobraćaj

U Srbiji danas vozače očekuje umeren saobraćaj. Magla usporava saobraćaj na područjima Smederevske Palanke, Zlatibora, Crnog Vrha i Kuršumlije.

Zabrana za šlepre sa prikolicom je na snazi na putnim pravcima Borsko jezero-Brestovac i Lis-Kravarica-Ljetine. Pažljivija vožnja potrebna je na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure, gde su mogući odroni.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja. Kamioni na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Gradina čekaju tri sata.