U Zaječaru oblačno, temperatura 3°C

Na istoku i jugoistoku Srbije zadržaće se oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji suvo i još malo toplije. Ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, a od sredine dana više sunčanih intervala, samo će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati oblačno, ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj Krajini hladnije uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar umeren i jak, u košavskom području ponegde i olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0°C do 7°C, a najviša od 8°C do 13°C, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, oko 3°C.

U Zaječaru umereno oblačno. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura 0°C, a najviša dnevna temperatura oko 3°C.

U Timočkoj Krajini padavine se očekuju u toku celog perioda – do kraja sedmice u vidu slabe kiše ili rosulje, a više padavina biće u prvoj polovini naredne nedelje kada će usled pada temperature kiša preći u vlažan sneg, koji lokalno u višim delovima može biti i obilniji. Tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa najjačim udarima na jugu Banata sa najčešćim vrednostima od 24 do 28 m/s (85 – 100 km/h).

Biometeorološka prognoza za petak 4. decembar 2020.

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje reumatičarima, srčanim i psihičkim bolesnicima. Glavobolјa i razdražlјivost su moguće meteoropatske reakcije.

AMSS: Jak vetar otežava vožnju

Danas je moguć jak vetar u planinskim predelima i u košavskom području. Olujni vetar duvaće u Banatu, a poseban oprez se savetuje na mostovima i nadvožnjacima, kao i kroz podvožnjake i tunele.

Prohodni su svi putevi ka zimskim turističkim centrima, gde se danas posle podne očekuje veći broj vozila.

Led na kolovozu prema Brusniku, ka Tabakovcu neprohodan, led na kolovozu.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja putničkih vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na teretnom terminalima graničnog prelaza Horgoš kamioni na izlazu čekaju oko dva sata. Na graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja.