U Zaječaru oblačno sa snegom, oko 2°C

U celoj zemlji oblačno sa snegom, uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

RHMZ upozorava na pojavu obilnih padavina danas i sutra u Srbiji, povećanje snega i pojavu ledene kiše. Obilnije padavine danas se očekuju na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji od 40 do 80 mm. Tokom dana u višim predelima će doći do povećanja visine snega za oko 30 cm, ponegde i više, u nižim predelima centralne, jugozapadne i južne Srbije oko 15 cm. Istovremeno, u nižim predelima na jugu sneg će mestimično prelaziti u kišu koja će se ledtiti pri tlu. Jutarnja temperatura od -2°C do 1°C, najviša dnevna od 1°C do 6°C.

U Zaječaru oblačno, tokom dana povremeno uz mešovite padavine – sneg i kišu. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura 0°C, a najviša dnevna temperatura oko 2°C.

U ponedeljak se očekuju manje padavina, ali će doći do daljeg povećanja visine snega, u nižim predelima na jugu sneg će povremeno prelaziti u kišu koja će se ledtiti pri tlu.

Biometeorološka prognoza za nedelju 10. januar 2021.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesne tegobe će osećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolјa, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osetlјivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

AMSS: Oprez zbog vlažnih kolovoza, snega i poledice

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apelovao je na vozače na opreznu vožnju zbog snega koji će padati u većem delu zemlje, jer mokri ili snegom i ledom prekriveni kolovozi znatno produžavaju zaustavni put vozila i utiču na česta izletanja kao i česte saobraćajne nezgode. Obustava saobraćaja na području Užica.

Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na putevima prvog i drugog reda, dok se već u prvim popodnevnim satima poslednjeg dana vikenda očekuju veće gužve i moguća zadržavanja kako na putevima, tako i na naplatnim rampama na prilazima većih gradova.

Prema informacijama zimske službe JPPS svi putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima su prohodni, a AMSS apeluje na vozače da na put ne kreću bez zimskih pneumatika i sredstava za povećanje trakcije guma.

Iz Puteva Srbije navode da je na teritoriji Užica, na svim državnim putevima prvog i drugog reda, na snazi obustava saobraćaja za teretna motorna vozila zbog intenzivnih snežnih padavina.

Na ostalim putnim pravcima prvog prioriteta A kategorije, drugog prioriteta B kategorije i trećeg prioritetaC kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Beograda, Ivanjice, Kolubare, Mačve, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji, osim na Horgošu, gde na izlazu vozila čekaju približno 60 minuta, a saobraćaj se odvija u pet traka. Na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlji na Kelebiji čekaju 60 minuta, na Gradini od dva sta.

Strani državljani od 21. decembra mogu da uđu u Republiku Srbiju sa negativnim PCR testom, ne starijim od 48 časova. Tranzit za strane državljane ograničava se na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Državljani Republike Srbije koji ulaze u zemlju, ako nemaju negativan PCR test, za njih će važiti obavezna kućna izolacija u trajanju od 10 dana, s tim što se karantin može prekinuti negativnim PCR testom. Ova mera biće na snazi najverovatnije do 10. januara, u zavisnosti od epidemiološke situacije, navodi se u saopštenju AMSS-a.