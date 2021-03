U Zaječaru oblačno i tmurno, temperatura oko 7°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa snegom ili slabom kišom.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom i kišom. Posle podne u svim krajevima promenljivo oblačno. Vetar umeren i jak, severni. Najniža temperatura od -5°C do 2°C, a najviša od 2°C na jugoistoku Srbije do 10°C na severu Vojvodine.

U Zaječaru tmurno i oblačno, u toku dana ponegde sa slabim padavinama. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura 2°C, a najviša dnevna temperatura oko 7°C.

Narednih dana promenljivo oblačno, prohladno i vetrovito uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova kiše i snega.

Biometeorološka prognoza za utorak 23. mart 2021.

Relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i depresije. Pojačana koncentracija je neophodna svim učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Zimski uslovi vožnje

Period sa zimskim uslovima vožnje se nastavlja, sem na krajnjem severu Vojvodine gde poslednjih dana nije bilo obilnijih padavina.

U ostalim krajevima oblačno i hladno sa snegom, u nižim predelima ponegde i kišom, saopštio je AMSS.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 05:15 časova, na teretnim terminalima graničnih prelaza kamioni na Batrovcima na izlazu čekaju 120 minuta, Horgošu 120, Kelebiji 120 minuta, Šidu 60, Bačkoj Palanci 60 minuta.