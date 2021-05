U Zaječaru još 7 novoobolelih od korona virusa, jedan smrtni slučaj, za 48 sati

Na osnovu 115 novoobrađenih PCR i Ag uzoraka, u poslednjih 48 sati, na teritoriji grada Zaječara evidentirano je još sedam (7) kovid-19 pozitivnih osoba (6% od broja testiranih). U poslednja 24 sata, zabeležen je i jedan smrtni slučaj.

Od ovog broja zaraženih, 3 osobe su ženskog i 4 muškog pola, starosti od 22 do 72 godine života, saopštio je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Na devet (9) kontrolnih testova, evidentirana je jedna (1) osoba koja je i dalje pozitivna na virus kovid-19.

Od početka pandemije obrađena su ukupno 24.363 PCR i Ag uzorka, a čekaju se rezultati za još 111 ranije testiranih osoba.

Do sada je oboljevanje od kovid-19 infekcije potvrđeno kod 5.285 građana Zaječara (2.701 ženskog i 2.584 muškog pola). Od ovog broja, kod 5.206 osoba više nema znakova infekcije na testiranju (smatraju se izlečenima).

Na Infektivnom odeljenju ZC Zaječar, koje je ostalo jedino u kovid sistemu, smešteno je 39 pacijenta (0 prijema i 0 otpusta).

Nažalost, u poslednja 24 sata, zabeležen je jedan smrtni ishod pacijenta obolelog od kovid-19 infekcije.

Na kiseoničkoj potpori je 29 inficiranih osoba.

Na Infektivnom odeljenju (kovid sistem), preostalo je još 11 slobodnih mesta, za smeštaj kovid-19 inficiranih osoba koje su u stanju neophodne hospitalizacije.

Ostali oboleli, bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom, su u izolaciji i na kućnom lečenju.

IZVEŠTAJ O IMUNIZACIJI

Do juče je 35.290 građana Zaječara primilo (“Fajzer”, “Sinofarm”, “Sputnjik V” i “AstraZeneka”) vakcinu, od čega je 19.610 (43,5% punoletne populacije) primilo prvu vakcinu, a 15.680 (34,8% od punoletne populacije) je revakcinisano.

“Molimo sve sugrađane, posebno mlađu populaciju od 18 do 35 godina, koji nisu primili vakcinu, da to što pre učine, kako bi naš grad što pre izašao iz vanredne situacije i kako bi smo počeli da živimo i radimo bez straha od ugrožavanja svog i tuđih života. Očito je da je jedan, veliki, broj građana pad broja inficiranih shvatio kao “signal” za nepoštovanje mera koje su i dalje na snazi, UPRAVO ZBOG ONIH КOJI ODBIJAJU DA PRIME VAКCINU, i takvo ponašanje dovodi do naglih skokova broja inficiranih. Ukoliko ubrzo ne postignemo cifru vakcinisanih koja će dovesti do tzv. “kolektivnog imuniteta”, kada virus kovid-19 više neće moći da se širi i mutira, rizikujemo da čitavo leto provedemo u stanju vanredne situacije, odlažemo brojne manifestacije koje nam predstoje i živimo normalnim životom kao pre pandemije.

Zato Vas još jednom MOLIMO da iskoristite priliku i u našem Domu zdravlja, svakog dana od 8 do 20 sati, primite jednu od tri ponuđene vakcine”, poručuju iz Štaba za vanredne situacije Grada Zaječara.