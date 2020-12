U Zaječaru hladno, povremeno s kišom, oko 3°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti oblačno, hladnije, mestimicno kiša, a na visokim planinama sneg.

U Srbiji će danas biti oblačno, hladnije, mestimicno kiša, na visokim planinama (iznad 1.000 m) kratkotrajno pojava snega. U Timočkoj Krajini se očekuje pojava vlažnog snega, a moguća je i kiša koja će se u toku noći ka utorku lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području jak i olujni, krajem dana i uveče u slabljenju. Najjači udari vetra očekuju se danas i sutra prepodne na jugu Banata od 100 do 140 km/h (28 do 40 m/s), a u Beogradu od 70 do 80 km/h (20 do 23 m/s). U ostalim danima udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 28 m/s (do 100 km/h), a na području Beograda do 60 km/h (17 m/s). Jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, najviša dnevna od 6°C do 12°C.

U Zaječaru oblačno, hladno, sa kišom koja će se u toku noći lediti pri tlu. Vetar jak, severoistočni. Najniža temperatura 0°C, a najviša dnevna temperatura oko 3°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

+1 °C Bor

+1 °C Кlokočevac

+2 °C Žagubica

+2 °C Negotin

+3 °C Кladovo

+1 °C Lukovo

+2 °C Zaječar

+4 °C Кnjaževac

+2 °C Sokobanja

+2 °C Svrljig

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 14. decembra, tokom celog perioda prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Prva dva dana u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima, od četvrtka u slabljenju.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 7. decembar 2020.

Očekivane biometeorološke prilike izazvače uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i psihičkim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i nesanica. Učesnicima u seobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

AMSS: Oprez zbog jakog vetra, kiše, mokrih kolovoza i odrona

Povremeno pada sitna kiša umerenog intenziteta. Na Crnom Vrhu pada susnežica umerenog intenziteta. Usled pojave magle, vidljivost je smanjena (od 50 m do 100m) na celokupnoj teritoriji Timočke Krajine. Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34). Usled niskih temperatura, moguće je stvaranje poledice u toku ranih jutarnjih časova. Kolovozi u Timočkoj Krajini su vlažni.

Jak vetar će i danas u košavskom području stvarati probleme vozačima, posebno onim koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima, upozorava Auto-moto savez Srbije.

Povremeno olujnu jačinu vetra treba očekivati na području Banatskog Karlovca, Vršca, Velikog Gradišta, na ulazu u Đerdapsku klisuru, ali i na putevima koji vode preko planinskih prevoja, poput Čestobrodice, Popadije, Tresibabe i Crnog Vrha.

Na putevima u zapadnim krajevima Srbije vozače očekuju kiša i mokri kolovozi, zbog čega odroni mogu biti učestali kroz stenske useke i klisure.

Susnežica i sneg u planinskim predelima doneće i zimske uslove vožnje.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i putničkim terminalima na graničnim prelazima. Kamioni na Horgošu čekaju sat i po, na Kelebiji i na prelazu Šid dva sata, na Batrovcima tri sata.