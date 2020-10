U Zaječaru do 17 stepeni, promenljivo vreme sa više sunca

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti pretežno sunčano i toplije, a ponegde sa maglom i prizemnim mrazem.

U Srbiji tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Jutro će biti hladno, ponegde sa maglom i prizemnim mrazem, a lokalno se slab mraz očekuje i na dva metra visine. Vetar će biti slab jugoistočni, na jugu Banata i u Pomoravlju i umeren. Jutarnja temperatura od -1 do 8 stepeni, najviša dnevna od 18 do 21 stepena, u Negotinskoj krajini oko 16.

U Zaječaru promenljivo vreme, sa više sunca. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura 2 stepena, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.

Do vikenda će biti pretežno sunčano i osetno toplije. Samo će jutra i dalje biti hladna sa slabim prizemnim mrazem i maglom mestimično. Od subote do kraja perioda umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično s kišom.

Biometeorološka prognoza za sredu 21. oktobar 2020.

Očekivane biometeorološke prilike biće povolјne za većinu hronično obolelih. Kardiovaskularnim i nervno labilnim osobama se savetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, umora i pada koncentracije.

AMSS: Miholjsko leto, dobri uslovi za vožnju

Auto-moto savez Srbije saopštio je da se nastavlja se period lepog vremena sa osobinama miholjskog leta, koje vozačima tokom dana donose prijatnu vožnju i dobru prohodnost puteva.

U jutarnjim i večernjim satima magla i sumaglica pored reka, jezera i kanala donosi opasnost na putu, jer smanjuje vidljivost i stvara vlažne kolovoze. Poslednjih dana opasnost u vožnji predstavljaju i slabi jutarnji mrazevi koji na putevima u planinskim predelima mogu doneti slabu poledicu i opasnost od proklizavanjima vozila.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima. Kamioni na prelazima Horgoš, Kelebija, Batrovci i Bačka Palanka čekaju oko dva sata.