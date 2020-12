U Zaječaru delimično oblačno, oko 7°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će danas biti delimično oblačno, ponegde s kišom.

U Srbiji će biti pretežno oblačno, na istoku i jugu Srbije mestimično s kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, uglavnom istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći na planinama istočne Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od 0°C do 5°C, najviša od 5°C do 11°C.

U Zaječaru delimično oblačno. Vetar umeren, jugozapadni. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 7°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

-1 °C Lukovo;

+2°C Bor, Žagubica, Кlokočevac, Zaječar

+1 °C Negotin, Кladovo,Babin Zub,

+2 °C Кnjaževac

Narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Od utorka malo i umereno oblačno, a od srede i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Biometeorološka prognoza za sredu 9. decembar 2020.

Usled očekivane biometeorološke situacije cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost. Promenlјivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta, popodne više vozila

Poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji saobraćaj je umerenog inteziteta, koji će se u popodnevnim satima sigurno pojačati, saopštava AMSS.

Usled pojave magle, vidljivost je smanjena na: teritoriji opštine Bor (do 100 m); Čestobrodici (od 100 m do 150 m); Tresibabi (od 50 m do 100 m).

Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Magla i sumaglica smanjuju vidljivost u jutarnjim i večernjim satima, uglavnom, na putevima koji prolaze kroz kotline i klisure, a metereolozi tokom dana ne isključuju mogućnost povremeno slabe i kratkotrajne kiše na području južnih krajeva Srbije.

Više opreznosti u vožnji savetuje se na putevima u planinskim predelima, a posebno na prilazima Kopaoniku gde se u toku dana očekuju snežne padavine.

Svi putni pravci su prohodni.

Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja. Kamioni čekaju na Batrovcima na izlazu iz zemlje oko sat vremena i na Kelebiji tri sata.