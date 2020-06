U Zaječaru danas oblačno, moguća kiša sa grmljavinom

U Srbiji danas svežije, naročito na severu i zapadu, gde će preovlađivati oblačno vreme, mestimično s kišom i pljuskovima. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom tokom popodneva. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 23 do 28 stepeni.

U Zaječaru danas oblačno, tokom dana sa kišom i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna do 27 stepeni. Sutra umereno do potpuno oblačno i kišovito. Najniža temperatura 16, najviša oko 25 stepeni.