U Zaječaru bez novoobolelih od korona virusa

Na osnovu 75 novoobrađenih PCR i Ag uzoraka, u poslednja 24 sata, na teritoriji grada Zaječara nije evidentirana nijedna kovid-19 pozitivna osoba (0% od broja testiranih).

Na trinaest (13) kontrolnih testiranja nema nijedne osobe koja je i dalje pozitivna na virus kovid-19, saopštio je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Od početka pandemije obrađeno je ukupno 25.299 PCR i Ag uzoraka, a čekaju se rezultati za još 118 ranije testiranih osoba.

Do sada je oboljevanje od kovid-19 infekcije potvrđeno kod 5.331 građanina Zaječara (2.727 ženskog i 2.604 muškog pola). Od ovog broja, kod 5.255 osoba više nema znakova infekcije na testiranju (smatraju se izlečenima).

Na Infektivnom odeljenju ZC Zaječar, koje je ostalo jedino u kovid sistemu, smešteno je 15 obolelih (0 prijema i 6 otpusta).

Na kiseoničkoj potpori je 7 pacijenata obolelih on infekcije kovid-19.

Na Infektivnom odeljenju (kovid sistem), preostalo je još 35 slobodnih mesta, za smeštaj kovid-19 inficiranih osoba koje su u stanju neophodne hospitalizacije.

Ostali oboleli, bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom, su u izolaciji i na kućnom lečenju.

IZVEŠTAJ O IMUNIZACIJI

Do juče je 38.317 građana Zaječara primilo (“Fajzer”, “Sinofarm”, “Sputnjik V” i “AstraZeneka”) vakcinu, od čega je 20.538 (45,55% punoletne populacije) primilo prvu dozu vakcine, a 17.779 (39,4% od punoletne populacije) je revakcinisano.

MOLBA ŠVS GRADA ZAJEČARA

“Još jednom MOLIMO, posebno pripadnike mlađe populacije grada Zaječara, da prime jednu od dve dostupne vakcine u Domu zdravlja u Zaječaru (“Sinofarm” od 9 do 13h i “Fajzer” od 13 do 17h) kako bi smo dostigli tzv. “kolektivni imunitet” i ukinuli vanrednu situaciju u gradu. Dok ne dostignemo cifru od, bar, 50% vakcinisanih i revakcinisanih to neće biti moguće i bićemo primorani da odlažemo proslave, brojne manifestacije i sl.”