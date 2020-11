U Zaječaru 11°C, pretežno oblačno

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u većem delu zemlje biti pretežno vedro, jedino u Timočkoj Krajini oblačno.

U Srbiji će danas ujutru po kotlinama, rečnim dolinama i u nižim predelima ponegde biti magla, u Timočkoj Krajini oblačno, a u ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, osim u Timočkoj Krajini, gde će se oblačnost zadržati veći deo dana. Posle podne i uveče na severozapadu Srbije naoblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u Vojvodini i zapadnoj Srbiji u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1°C do 7°C, a najviša od 13°C do 19°C, samo u Timočkoj Krajini hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11°C.

U Zaječaru oblačno. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura 4°C, a najviša dnevna temperatura oko 11°C.

U utorak oblačno s kišom i hladnije. Na višim planinama kratkotrajan sneg. U sredu i četvrtak padavine se povremeno očekuju samo jos na istoku i jugu Srbije, a zatim do kraja perioda u svim krajevima umereno oblačno, uglavnom suvo i prosečno hladno za drugu polovinu novembra.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 16. novembar 2020.

Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

AMSS: Magla usporava saobraćaj na pojedinim deonicama

Magla će i danas u prvom delu dana usporavati saobraćaj na pojedinim putevima i to uglavnom na onim koji prolaze pored reka i vode kroz kotline u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji.

U planinskim predelima zbog jutarnjeg mraza treba očekivati poledicu i opasnost od proklizavanje vozila, upozoravaju iz Auto-moto saveza Sebije.

Bolja vidljivost, suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva vozačima će olakšati vožnju u periodu od 10 do 16 časova, ali i uz povremeno pojačan saobraćaj.

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja, a nema čekanja ni na naplatnim rampama. Kamioni na Batrovcima, Gradini i Kelebiji čekaju oko dva sata.