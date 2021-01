U Zaječaru 10°C, vedro

U celoj zemlji biće umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima i sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, na severu i sa dužim sunčanim intervalima. Samo ujutru i pre podne u centralnim, južnim i istočnim krajevima, mestimično sa kisom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a najviša dnevna od 6°C do 10°C.

U Zaječaru vedro, tokom noći moguća kiša. Vetar slab, jugozapadni. Najniža temperatura 3°C, a najviša dnevna temperatura oko 10°C.

Do kraja nedelje umereno do potpuno oblačno i hladnije sa padavinama, a samo u subotu na severu i zapadu uglavnom suvo. U brdsko – planinskim predelima sa snegom, a u nižim predelima mesovite padavine, kiša i sneg. U petak i nedelju kiša će se ponegde na jugu i jugozapadu lediti pri tlu. Za dane vikenda očekuje se stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača u većem delu Srbije.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 7. januar 2021.

Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na srčane i cerebrovaskularne bolesnike. Mogući su reumatski bolovi i glavobolјa.

AMSS: Oprez zbog mokrih kolovoza

Ove godine za Božić vozači mogu očekivati pretežno oblačno, ali uglavnom suvo vreme s nižim temperaturama u odnosu na prethodne dane, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS), ali upozorava da je potreban oprez zbog klizavih kolovoza i to naročito na nadvožnjacima i mostovima gde je temperatura zbog strujanja vazduha uvek nekoliko stepeni niža.

Prema informacijama JK “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u zemlji.