U zaječarskom teatru počeo je rad na predstavi “Pokondirena tikva”

Uz poštovanje mera zaštite od korona virusa, u zaječarskom pozorištu počeo je rad na predstavi „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, u režiji Olivere Viktorović Đurašković, koja tumači i jednu od uloga u predstavi.

Pored Olivere u komediji igraju: Nataša Petrović, Miloš Tanasković, Ivana Bartunjek, Aleksandra Manasijević, Predrag Grbić, Branislav Mijatović i Gabrijel Bećarević.

„Posebno mi je drago što režiram „Pokondirenu tikvu“ u Zaječaru, gradu Zorana Radmilovića, gradu koji smatram teatarski vrlo značajnim u Srbiji. Naravno, kao i sva pozorišta i zaječarsko je imalo različite faze, ali generalno mislim da ovde postoji jedan dragocen ansambl i jedna dobra pozorišna energija, koju sam osetila s obzirom da sam asistirala Hubaču kad je rađena „Čučuk Stana“ i boravila u Zaječaru krajem septembra i početkom oktobra prošle godine, kao i za vreme Festivala „Dani Zorana Radmilovića“. Zaista izuzetno cenim i poštujem sve ono što se ovde radi i mislim da postoji prava pozorišna atmosfera”, ističe Olivera Viktorović Đurašković, rediteljka predstave.

Rediteljka predstave dodaje da je reč o pametnoj komediji iz koje se izvlači neko naravoučenije.

“Svako vreme ima svoju „Pokondirenu tikvu“, pa tako i naše vreme ima „Pokondirene tikve“, bilo da su one u muškom ili ženskom obliku. Naravno , ovde se radi o ženi, o Femi, područje je Vojvodina, ali i to je sve matrica po kojoj to može da se desi bilo gde, u Zaječaru, Negotinu, Kruševcu, Nišu, Beogradu, Subotici, Somboru, sasvim svejedno. Potpuno sam sigurna da su to svevremenske komedije. Prošle su tolike godine od smrti Nušića i Sterije, a njihove komedije i problemi koje tretiraju u njima su njihova iskustva iz onog vremena koja su na duhovit način prenesena na scenu. Sada se to isto dešava ali u nekom drugom pakovanju, tako da Fema i ministarki ima koliko hoćete. Ovaj ansambl ima finu podelu za tu komediju i mislim da neke kolege glumci koji su sada u naponu snage imaju prostora da se kako bih rekla „puste“. Jako mi je važno da svako od glumaca izvuče svoj maksimum, a moj zadatak je da ih navedem da se to desi. Nije zadatak reditelja samo da aranžira stvari već da izvuče iz glumaca ono što je najbolje za komad.”

Izvor: Pozorište “Zoran Radmilović” Zaječar