U zaječarskom pozorištu izvedena pretpremijera predstave “Pokondirena tikva”

Uz poštovanje mera zaštite od korona virusa, u zaječarskom pozorištu izvedena je pretpremijera predstave „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića.

Predstava je urađena u adaptaciji i režiji Olivere Viktorović Đurašković.

“Reč je o pametnoj komediji koju sam stavila u formu vodvilja i kroz adaptaciju i kroz postavku na scenu. Ovaj Sterijin svevremenski komad biće uvek aktuelan upravo zato što iznuđuje smeh, a zapravo skreće pažnju na probleme koji nas okružuju i sa kojima se susrećemo. U ovom komadu Fema je zapravo žrtva svoje ambicije da pobegne iz realnosti i da iz korena promeni život. Materijalno je nešto što nas prilično opterećuje i nekada i sada i postavlja se pitanje ko je u ovom komadu negativac, jer i sam ujka Mitar kaže Evici da je novac uslov da se uda za koga želi“, kaže rediteljka Olivera Viktorović Đurašković koja u predstavi i glumi Saru, a potpisuje i izbor muzike.

Glavnu ulogu u komediji tumači glumica zaječarskog teatra Nataša Petrović koja ističe da joj nije bilo teško da glumi Femu jer je to neko ko se i danas može svuda pronaći:

“Svuda imamo te „pokondirene tikve“ koje hoće da budu „madame“ iako to nisu. Tekst je za sva vremena, jer sam i u našem gradu posmatrala kako se ponašaju žene ili devojke, koje odjednom ni iz čega postanu nešto, ali ne znaju da se ponašaju iako se trude da se nauče lepom ponašanju, pa to na kraju ispadne smešno. Eto, to je Fema.“

Scenograf je Mirko Stokić, lektor Nataša Ilić, sufler-inspicijent Marija Ristić, a za kostime su zadužene Gorica Ilić i Mirjana Stanojević.

Pored Nataše i Olivere u predstavi igraju: Miloš Tanasković (Svetozar Ružićić), Ivana Bartunjek (Evica), Aleksandra Manasijević (Ančica), Predrag Grbić (Mitar), Branislav Mijatović (Jovan) i Gabrijel Bećarević (Vasilije).

Šminkeri su Aleksandra Marković i David Đurašković, majstori svetla i tona Dragan Marković, Dušan Purešić, Stevan Đorđević i Miloš Cvetković, rekviziteri Željko Šoršokanović i Bora Bogdanović, tehnika Boban Simonović, Nikola Ranđelović i Miodrag Marković , a organizator Miroslav Kamenković.

U zaječarskom pozorištu sa radošću je primljena vest da od ponedeljka 12. aprila ustanove kulture mogu primati posetioce, odnosno publiku, poštujući mere koje je doneo Štab za vanredne situacije grada Zaječara.

Prema rečima Vladimira Đuričića direktora Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ u teatru su za vreme pandemije korona virusa iskoristili da upotpune repertoar.

“Nedavno je završena predstava za decu „Lepotica i zver“, početkom februara “Lepotica Linejna”, sada „Pokondirena tikva“, tako da se nadamo da ćemo prvu premijeru imati u narednih sedam do deset dana. Nakon toga imaćemo dve do tri premijere do kraja sezone. Radimo „Antigonu“ u koprodukciji sa prištinskim pozorištem i planiramo da njena premijera bude na leto na Romulijani. Takođe, planiramo da da radimo Nušića i Šekspira. Ova vest da će i naše pozorište konačno moći da radi i da ćemo imati čak 150 ljudi u publici daje nam nadu da ćemo dečji pozorišni festival održati u maju i da ćemo u oktobru održati 30. Jubilarni Festival „Dani Zorana Radmilovića“, rekao je Đuričić.

Premijera predstave “Pokondirena tikva“ očekuje se u drugoj polovini ovog meseca, najverovatnije 20. aprila, o čemu će publika biti blagovremeno obaveštena.

Izvor: NPTK “Zoran Radmilović” Zaječar