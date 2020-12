U Zaječaru donet Zaključak o ograničavanju radnog vremena

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) i člana 6. Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 15/19 i 17/19), Štab za vanredne situacije grada Zaječara je na sednici održanoj 03.12.2020. godine, doneo:

ZAКLJUČAК

o ograničavanju radnog vremena

​​I Počev od 04.12.2020. godine pa do donošenja novih odluka Кriznog Štaba RS i Vlade RS, OGRANIČAVA SE radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva (restorani, kafići, barovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.), i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), dečijim igraonicama kao i objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički, frizerski i saloni lepote) i delatnost u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajni neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i slično), tako da ti objekti radnim danima (od ponedeljka do petka) mogu raditi od 05.00 do 17.00 časova. Navedeni objekti neće raditi od petka od 17.00 časova do ponedeljka do 05.00 časova ujutru.

​​Ograničenje iz stava 1. ovog Zaključka se ne odnosi na radno vreme:

​​- apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenom u stavu 1. ovog Zaključka kao i subotom i nedeljom.

​​- trgovinske i druge radnje, pekare i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda mogu da rade radnim danima kao i subotom i nedeljom do 21.00 čas.

​​- pijace koje subotom i nedeljom mogu da rade od 06.00 do 15.00 časova.

​​- druge radnje i objekti na kojima se pružaju usluge gde nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i slične radnje, servisi i tehnički pregledi i sl.) mogu da rade i subotom.​

​​II Počev od 04.12.2020. godine, pa do stvaranja povoljnije epidemiološke situacije, zabranjuje se organizovanje sportskih dešavanja i treninga u sportskoj hali na Кraljevici.

​​III Ustanove koje obavljaju delatnost u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, biblioteke, istorijski arhiv, folklorna društva i sl.) mogu obavljati samo one delatnosti koje ne podrazumevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru, te je istima zabranjeno organizovanje bilo kakvih kulturnih i drugih događaja u kojima učestvuje više lica.

​​IV Za vreme važenja ovog Zaključka ne primenjuju se odredbe Naredbe Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 63/20) koja propisuje ograničenje radnog vremena objektima iz stava I ovog Zaključka na drugačiji način.

U Zaječaru, 03.12.2020. godine

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA

​КOMANDANT

​Boško Ničić

Izvor: zajecar.info