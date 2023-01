U ponedeljak oblačno i malo toplije

Ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Ujutru i pre podne na jugozapadu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu sa količinom od 15 do 30 mm za 24h. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 5 °C, a najviša dnevna od 6 do 12 °C

Biometerološka prognoza za ponedeljak 23. januar

Nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Osetljive osobe mogu očekivati meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.