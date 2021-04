U ponedeljak mnoge ulice bez struje

U ponedeljak, 26.04.2021. godine zbog izvođenja radova na mreži bez napajanja električnom energijom biće stanovnici velikog broja ulica u Zaječaru, u različitim vremenskim periodima.

Od 09:00 do 10:00 sati neće biti struje u ulicama:

Miloša Velikog od broja 11 do 33,Vojvode Stepe, Nikole Pašića od 159 do 190, Narodne Republike, Nemanjina, 23.Divizije, Jelene Majstorović i Karađićeva od 3 do 11.

Od 10:00 do 13:00 bez struje biće stanovnici sledećih ulica:

Knjaževačka, Durmitorska, deo ulice Dobrivoje Radosavljević Bobi i deo Grmečke ulice.

Od 11:00 do 12:00 sati neće biti struje u ulicama:

Karađorđev venac,naselje Dva brata,Nikole Pašića 160,Radnička,Đure Salaja,Karadzićeva 14-20.

Od 13:00 do 14:00 sati bez napajanja električnom energijom biće stanovnici u ulicama: