U petak online promocija knjige “Oči u oči sa političkom korupcijom” autora Siniše Jovanovića

U petak, 30. oktobra Omladinski centar u Zaječaru održaće na svojoj fejsbuk stranici online promociju knjige “Oči u oči sa političkom korupcijom”, autora Siniše Jovanovića.

Siniša Jovanović bio je inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je 31 godinu proveo radeći na poslovima suzbijanja kriminaliteta, a poslednjih deset godina bio je šef Odseka za privredni kriminalitet Policijske uprave u Pančevu, kao glavni policijski inspektor. Poslednje dve godine radnog veka bio je šef tima i član Radne grupe UKP-a za 24 sporne privatizacije.

“Uz direktan prenos na našem kanalu saznajte iz prve ruke šta je inspektora MUP-a inspirisalo da napiše knjigu u kojoj opisuje događaje vezane za njegov rad na predmetu „Azotara Pančevo“ – jednom od 24 kontroverzna slučaja privatizacije u Srbiji. U knjizi on govori o akterima političke korupcije, citira razgovore sa nadređenima i detaljno opisuje policijske akcije koje je politička korupcija opstruisala i zaustavila”, saopštavaju iz Omladinskog centra.

O svojoj motivaciji Janković kaže: „Prvu belešku sačinio sam pre deset godina, to je bilo dve godine pre nego što je Radna grupa osnovana. Na to me je navela direktna opstrukcija predmeta pančevačke Azotare. Nisam bio svestan da sam još tada doneo odluku da napišem knjigu, rekavši sam sebi: „E, neće moći ovo tek tako da prođe”! Ono što se dešavalo u Radnoj grupi, nakon kratkog perioda euforije, pretvorilo se u noćnu moru, jer su neki najznačajniji predmeti opstruisani na razne načine. Cilj je bio da se unište, pa je Radna grupa rasformirana, sa neformalnim objašnjenjem da mnogo košta. Tako je Radna grupa sa „troškom“ od 1,5 miliona evra, postala skuplja od mafije, tj. političke korupcije. Niko nije uporedio iznos od 800 miliona eura, koliko je dokazano podnetim krivičnim prijavama, te je javnost prihvatila takvu odluku. Nakon dve godine rada, tj. više mučenja, u Radnoj grupi, politička korupcija – ne da nije pobeđena, nego je napredovala. Jedino što mi je preostalo je da istinu branim pisanjem, te sam se trudio da knjigu napišem na zanimljiv način, koristeći književne elemente, kako bi bila pristupačna široj čitalačkoj publici”.

Zbog mera vezanih za epidemiju korona virusa, tribina će moći da se prati isključivo putem interneta. Sa autorom knjige će razgovarati Danijela Nedeljković, dugogodišnja novinarka iz Zaječara.

Početak tribine zakazan je za petak, 30. oktobra u 18 sati.