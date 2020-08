U KC Niš umrlo čak 11 puta više od zvaničnog broja?

Broj preminulih kovid pacijenata koji od početka epidemije korona virusa saopštava uprava Kliničkog centra Niš višestruko je manji od broja koji navode dobro obavešteni izvori Danasa iz te ustanove.

Svoje tvrdnje o manipulaciji brojem umrlih ovi izvori potkrepljuju i dokumentacijom, a indirektno ih potvrđuju i interna dokumenta iz gradskog pogrebnog preduzeća „Gorica“, prenosi danas.rs.

Uprava KC saopštava broj umrlih tek od 2. jula, dakle tri meseca od početka epidemije, a i tada samo broj onih „sa potvrđenim virusom SARS-Cov- 2“, ne navodeći da li je virus potvrđen PCR ili serološkim testiranjem.

Izvori tvrde da ni taj broj „nije tačan“, a da ga pritom dodatno i značajno umanjuje činjenica da u statistici nema mesta za kovid pacijente za koje je „procenjeno“ da su umrli od drugih bolesti, kao i za one koji nisu testirani, ili rezultati njihovog testa nisu stigli pre smrti, ili su bili protivurečni, ili su se „izgubili“.

Prema izvorima Danasa, od 26. do 27. jula u 16 časova samo na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, gde su smešteni najteži kovid pacijenti, preminulo je 14 pacijenata, među kojima je i jedna trudnica, koja je pred smrt prebačena u GAK, gde su je porodili.

Danas je imao uvid u njihove lične podatke i vreme smrti, a naši izvori su kazali da je u tom periodu „bilo još mrtvih“ u drugim kovid objektima KC. Uprava KC je, međutim saopštila da su u tom periodu preminula samo dva pacijenta sa potvrđenim korona virusom.

Otpusne i evidencione liste, u koje smo imali uvid, „govore“ da je od 26. do 27. jula popodne samo na Klinici za anesteziju preminulo pet kovid pacijenata. Među njima je, recimo, i pacijent iz Lapljeg sela u opštini Gračanica kome je u otpusnoj listi, u završnoj dijagnozi, navedeno da je pozitivan na korona virus, a potom da je njegov PCR test bio – negativan.

Pacijentu iz Varvarina u otpusnoj listi piše da je primljen sa pozitivnim PCR testom, a u završnoj dijagnozi da je preminuo kao „negativan“. Potpuna konfuzija, pak, nastaje kada se na veb-sajtu KC-a pročita da su u tom periodu svim kovid objektima te ustanove preminula „samo“ dva pacijenta sa potvrđenim virusom.

Izvori su, takođe, naveli da je od 19. do 20. jula popodne na Klinici za anesteziju preminulo 11 kovid pacijenata, dok je uprava KC saopštila da je u tom periodu u celoj ustanovi preminuo – jedan pozitivni pacijent. Prema podacima u koje smo imali uvid, od 18. do 19. jula popodne umrlo je 11 kovid pacijenata na Klinici za anesteziju i još tri na ostalim klinikama, a uprava KC je navela da je u to vreme umrlo ukupno šest pacijenata.

Za dva meseca sahranjen 471 zaraženi pacijent

Naš list još čeka zvanične podatke iz JKP Gorica, koje je zatražio po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, prema dokumentu koji smo dobili od izvora iz tog preduzeća, samo od 25. marta do 1. maja, bilo je 360 sahrana umrlih koji su evidentirani kao „zarazni“, u metalnim sanducima i uz druge mere zaštite. Kasnije, od 1. do 19. jula iz niškog KC, gde Gorica ima „ispostavu“, izašlo je 111 metalnih kovčega, naveli su naši izvori.

Kon: Nisam učestvovao u zaveri

Epidemiolog Predrag Kon objavio je na svom fejsbuk nalogu da nema ni govora da je učestvovao u bilo kakvoj zaveri ili svesnom lažiranju bilo kojeg podatka tokom pandemije korona virusa. Na taj način on je reagovao na navode profesora Zorana Radovanovića, koji je od članova Kriznog štaba tražio da se izvine javnosti zbog netačnih podataka o broju obolelih i umrlih od kovida.

„Sve vreme radim na tome da se do kraja raščiste greške, posebno u oblasti informatičke podrške, sa kojom smo, na ovaj način, radili prvi put. Jedinu odgovornost koju prihvatam je što sam bio na planiranom odmoru od 10 do 19. juna, poručio je Kon. Po povratku, podsetio je Kon, 20. juna sam napisao pismo upozorenja Vladi, jer teškoće u radu sa bazom kovid 19, po izjavi mojih saradnika, počinju sredinom juna, pre toga ih nije bilo. Eksperti Svetske zdravstvene organizacije, koje predlažete da se pozovu, po mom mišljenju su uvek dobrodošli. Uostalom, sve „škole“ i kurseve SZO u vezi priprema za pandemijske situacije sam prošao. Na mnogima sam vrlo aktivno učestvovao i davao doprinos svojim prezentacijama, podsetio je Kon i dodao da „ostaje na ovom poslu do razrešenja, eventualne teške zdravstvene sprečenosti ili do prestanka pandemijske pretnje“.

Izvor: danas.rs