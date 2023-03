Treća sreća za inovatore u Srbiji – otvoren konkurs za grantove do 100.000 dolara

Domaći inovatori od danas mogu da se prijave za bespovratna sredstva u iznosu i do 100.000 dolara. StarTech program otvorio je treći godišnji konkurs namenjen neformalnim timovima, startapovima, mikro, malim i srednjim preduzećima, koji žele da ulože novac u razvoj inovativnog proizvoda, izlazak na domaće i inostrano tržište ili transformaciju poslovanja uvođenjem novih tehnologija.

Konkurs je otvoren do 3. maja i svi zainteresovani u narednih mesec dana mogu da zatraže i podršku u pripremi biznis plana i prijave, a dobitnici grantova biće poznati u oktobru. StarTech program je projekat kompanije Philip Morris, vredan pet miliona dolara, koji sprovodi NALED, uz podršku Vlade Srbije.

– Drago mi je što sam danas ovde da zajednički promovišemo treći krug poziva za StarTech program i da se zahvalim Philip Morris-u i NALED-u na fantastičnoj inicijativi koja je u potpunosti na liniji onoga što je vizija i želja Vlade i što u poslednjih šest, sedam godina radimo. Digitalna tranformacija je jedan od ključnih prioriteta Vlade Srbije. U našoj zemlji trenutno rade četiri naučno-tehnološka parka u kojim posluje 200 startapova. Kapaciteti su nam popunjeni i krećemo u proširenje, spreman je projekat za naučno-tehnološki park u Kruševcu i inovacioni distrikt u Kragujevcu, u sklopu koga će biti i naučno-tehnološki park. Inicijative od privatnog sektora, kakva je ova od PMI-a, su značajne kao podrška za realizaciju ovog cilja – rekao je ministar za informisanje i telekomunikacije Mihailo Jovanović na predstavljanju konkursa.

Na lansiranju novog trećeg konkursa StarTech govorila je i senior menadžerka korporativnih poslova u kompaniji Philip Morris International Dragana Vujko.

– Mi smo kao kompanija prepoznali da su narativ i prioriteti Vlade Srbije u potpunosti komplementarni sa strateškim opredeljenjem Philip Morris-a. Srbija ima ambiciju da transformiše ekonomiju i već je u tome napravila značajne pomake, dok naša kompanija predvodi transformaciju zasnovanu na nauci i iz tradicionalne kompanije u prethodnoj deceniji postali smo inovativna tehnološka kompanija – rekla je Vujko i dodala da ovaj projekat nije samo grant šema, već mnogo više od toga.

– Laboratorija inovativnih javnih politika koju je NALED osnovao u okviru projekta ima za cilj da pomogne Vladi da sprovede neke od mera koje ce unaprediti inovacioni ekosistem i drago nam je da smo prepoznati kao pouzdan partner u tim naporima – istakla je Vujko.

Direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelena Bojović istakla je da je obaveza i državnog i privatnog sektora da ulažu više u inovacije.

– Naš centar, koji je Vlada Srbije osnovala pre godinu dana, radi na na povezivanju i umrežavanju, te izlaganju stranom tržištu. Verujem da u ovom domenu možemo svi zajedno da radimo, te da organizjemo predstavljanje naših inovatora u saradnji sa Svetskim ekonomskim forumom – dodala je Bojović.

Da plasiraju svoj proizvod na američko tržište i dobiju sve dozvole, uz pomoć StarTech granta, već je pošlo za rukom kompaniji HerbElixa, koja proizvodi preparat protiv helikobakterije, i predstavila se na ovom događaju. Putem inostranog tržišta nadaju se da će uskoro krenuti i iz kompanije Golden Bee koji prozovde košnicu za kućne uslove, a na prošlom konkursu su dobili grant koji će im omogućiti da imaju serijsku proizvodnju.

Propozicije konkursa

Direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević istakao je da inovatori mogu da apliciraju za grantove od 15.000 do 100.000 dolara. Osim novca, korisnici grantova moći će da računaju i na 1.000 sati mentorske podrške za registraciju patenata, podršku izlasku na nova tržišta, pravne savete i dr.

U okviru LOT-a 1 namenjenog startapovima i biznisima osnovanim pre 2021. moguće je dobiti grantove od 15.000 do 25.000 dolara u cilju razvoja inovativne ideje (uz sufinansiranje od 10%). LOT 2 donosi grantove od 25.000 do 50.000 dolara (uz sufinansiranje od 20%) za mikro, mala i srednja preduzeća osnovana najkasnije do kraja 2020. za plasiranje proizvoda na tržište ili digitalnu transformaciju poslovanja. Firme iz sektora MMSP mogu da apliciraju i za LOT 3 ukoliko planiraju nova zapošljavanja i izlazak na inostrano tržište, za šta će dobiti bespovratna sredstva od 50.000 do 100.000 dolara (uz sufinansiranje od 30%).

Informacije o programu, uslovima i dokumentaciji za učešće, aplikanti mogu da nađu na internet sajtu www.startech.org.rs, kao i putem kontakt centra na adresi info@startech.org.rs i broju 0800 000020.