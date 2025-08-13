Tomas Dolački, direktor Hype produkcije i televizije u Republici Hrvatskoj, potpisao je ugovor sa Makedonskim Telekomom
Danas, 13. avgusta 2025. godine, Thomas Dolački, direktor Hype Production and Television u Republici Hrvatskoj, potpisao je ugovor sa Makedonskim Telekomom o distribuciji i emitovanju televizijskih kanala Hype Hrvatska, Hype i Hype2 na teritoriji Severne Makedonije.
Ovim strateškim partnerstvom, Hype Production nastavlja da širi svoje regionalno prisustvo i pruža gledaocima u Makedoniji pristup vrhunskom zabavnom i muzičkom sadržaju.
„Ponosni smo što ulazimo na makedonsko tržište u saradnji sa renomiranim partnerom kao što je Makedonski Telekom. Verujem da će naši programi pronaći svoje mesto u srcima gledalaca i dodatno povezati region kroz kvalitetan televizijski sadržaj“.
Ova saradnja predstavlja još jedan važan korak u misiji Hype Production da bude prepoznatljiv i relevantan medijski brend u celom regionu.
