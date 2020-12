Tmurno i hladno, u Zaječaru 2°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se u celoj zemlji očekuje slab mraz, a po kotlinama magla.

U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito i malo toplije, u većini mesta suvo. Poslepodne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu kratkotrajna slaba kiša. U Timočkoj Krajini oblačno i hladno, moguć je slab sneg. Vetar slab i umeren, u višim planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, u južnom Bantu i olujni maksimalne brzine i do 100 km/h. Najniža temperatura od -3°C do 1°C, najviša od 6°C do 10°C, u Timočkoj Krajini od 0°C do 2°C stepena.

U Zaječaru oblačno,uglavnom suvo. Uveče moguća kratkotrajna slaba kiša. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura -2°C, a najviša dnevna temperatura oko 2°C.

U petak i subotu u većem delu umereno oblačno, vetrovito, uglavnom suvo i osetno toplije, u Timočkoj Krajini oblačno i hladno. Od nedelje pretežno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično slaba kiša.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 3. decembar 2020.

Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući pospanost i glavobolјa.

AMSS: Mraz, vetar i kiša usporavaće vožnju

Vozače u Srbiji danas očekuju slab do umeren mraz i moguća poledica u višim predelima zemlje, jak vetar u košavskom području a popodne i uveče i slaba kiša. Zbog toga AMSS preporučuje sporiju vožnja, zbog takvih vremenskih prilika koje nas očekuju.

Na mostovima, nadvožnjacima, kroz podvožnjake i tunele gde su najjači udari vetra treba dodatno smanjiti brzinu, i zbog toga AMSS posebno upozorava vozače autobusa i kamiona.

Broj saobraćajnih nezgoda u takvim uslovima se pojačava, a mogući su i česti i prekidi u saobraćaju.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na naplatnim rampama nema zastoja, kao ni na graničnim prelazima.