Tiodorović: Finale kupa u fudbalu rizik od širenja Covid 19

Poslednji je trenutak da građani shvate ozbiljnost situacije, s obzirom na porast broja obolelih od kovid-19, izjavio je danas epidemiolog Branislav Tiodorović. On je za Radioteleviziju Srbije rekao da je poštovanje mera izuzetno važno, jer i oni koji ne osećaju nikakve simptome mogu da budu nosioci virusa. Vrlo je važno, kako je naglasio, da su u svim domovima zdravlja zadržane kovid-ambulante. Kako je rekao, najteža situacija je u Beogradu, Novom Pazaru i Vranju. U Kliničkom centru Niš trenutno je 85 pacijenata, ali prisustvo virusa nije kod svih potvrđeno, rekao je Tiodorović, koji očekuje da će se situacija smiriti. Jedan od rizika, kako je zaključio, biće i finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije. Podsećamo da je Darija Kisić Tepavčević za derbi između Partizana i Crvene Zvezde izjavila da nije bio skup visokog rizika jer je održan na otvorenom. Ako povučemo paralelu između ova dva sportska događaja, možemo zapaziti velike nelogičnosti. Stadion na Čairu u Nišu, na kome će danas biti odigrano finale kupa Srbije u fudbalu ima kapacitet od 18 000 mesta, dok Partizanov stadion na kome je odigran derbi prima 33 000 ljudi.

Zvaničan podatak o poseti na derbiju bio je između 15 i 16 hiljada ljudi, pa ako uzmemo da će na današnjoj utakmici poseta biti slična, dolazimo do zaključka da između ova dva skupa nema nikakvih razlika. To nas dovodi do niza pitanja, kao i do zaključka da su izjave Tiodorovića i Kisić Tepavčević kontradiktorne i potpuno nelogične.

Jedina razlika, koja prosto „upada u oko“ jeste u tome što je derbi odigran pre 21. juna, a kup dolazi nakon tog datuma, tj. nakon okončanja izbora.