Tiodorović: Ako potraje trend vakcinacije, krajem proleća smirivanje situacije

“Ako ovaj trend vakcinacije potraje još mesec-dva, da vakcinišemo sve, krajem proleća možemo imati smirivanje i kontrolisanu situaciju, da uđemo u leto sa sporadičnim slučajevima”, poručuje epidemiolog Branislav Tiodorović.

Na više od 40 punktova obavlja se vakcinacija u Nišu, a podaci pokazuju da je veliko interesovanje.

„Zadovoljan sam, bilo bi dobro da ovakav interes potraje, da obuhvatimo sve više ljudi, da imamo tend opadanja broja obolelih. Svi želimo da to bude što pre, ako ovo potraje još mesec-dva, da vakcinišemo sve, krajem proleća imaćemo smirivanje i kontrolisanu situaciju, da ulazimo u leto sa sporadičnim slučajevima. U Nišu je veoma uspešno sprovedena vakcinacija zdravstvenih radnika Fajzerom, dobar trend i nastaviće se, čekamo novu količinu Fajzerove vakcne“, rekao je Tiodorović.

Kako objašnjava, sve vakcine imaju jedan cilj – zaštititi zdravlje ljudi i razlikuju se samo po tehnologiji.

„Tehnologija ne utiče kako će se razviti imunitet. Važno je da se primi dostupna vakcina, svaka vakcina kojom raspolažemo može da da dobar odgovor, nijedna ne štiti 100 odsto, svaka štiti onoliko koliko je bezbedna, ali to zavisi i od samog organizma. Kod hroničnih i težih bolesnika je dovoljno da štiti da ne dođe do težih oblika. Treba svi da shvatimo da smo osetljivi na virus i da vakcinacijom jedino možemo do kolektivnog imuniteta“, pojasnio je epidemiolog.

Kada su u pitanju nuspojave, Tiodorović kaže da postoje kod svih vakcina i da svaki proizvođač to naglasi.

„Svaki lekar je dobio uputstvo šta sve može da se desi i na to se skreće pažnja. Za hronične bolesnike je najvažnije da njihov lekar kaže da li su spremni za vakcinaciju, da li je njihov status pod kontrolom, a svi zdravi mogu da prime bez problema“, kaže on.

Govoreći o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, Tiodorović kaže da se još može smatrati nepovoljnom.

„Nemamo žarišta kao što smo imali, situacija se smiruje, važno je održati situaciju još neko vreme. Ako tendencija bude opadanje broja obolelih, onda možemo govoriti o ublažavanju mera. Sada kada se vrši vakcinacija važno je da imamo kontrolisanu situaciju i tu smo svi saglasni. Svaki dan pratimo, svaki sat, na osnovu toga ćemo proceniti da li ćemo produžiti mere ili ćemo ublažiti. Moramo biti ekonomski, ali pažljivo sprovoditi mere.

Za novi soj koronavirusa kaže da je poznat po bržem širenju i po možda većoj zaraznosti, ali, klinički gledano, simptomi su isti, nema razlike u odnosu na već poznati virus, kao i da sve vakcine deluju protiv njega.

izvor: n1info.com