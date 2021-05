Timok u padu forme, Radnički odneo bod sa Kraljevice

Fudbaleri Timoka 1919 odigrali su nerešeno (0:0) u derbiju sa trećeplasiranom ekipom Radničkog iz Svilajnca u okviru 35. kola Srpske lige “Istok”. Na sreću lidera šampionata, glavni konkurent za naslov prvaka, Budućnosti iz Popovca, nije iskoristila remi “Belih labudova” da se približi na samo 2 boda zaostatka, pošto je remizirala na gostovanju Trsteniku (1:1), pa su na 3 kola do kraja prvenstva Zaječarci i dalje u odiličnoj poziciji sa 4 boda viška u odnosu na prvog pratioca.

Videli smo vrlo tvrdu utakmicu na gradskom stadionu na Kraljevici, a Radnički je pokazao zbog čega se nalazi na trećem mestu na tabeli. Veoma disciplinovano su se gosti branili tokom celog meča, što je znatno otežavalo put do mreže lideru srpskoligaškog “Istoka”. Tek na startu drugog dela imali su domaći prvu stopostotnu šansu, ali je nakon centaršuta Kneževića najbolji strelac Timoka, Ivan Dragićević, bio neprecizan iz neposredne blizine golmana Trifunovića. Nastavili su “belo-plavi” sa terenskom inicijativom, u dva navrata pretio je Ristić, ali je čuvar mreže Svilajnčana bio na visini zadatka. Jasno je bilo u samoj završnici meča ko više želi 3 boda, pretio je iz slobodnog udarca Pantić, izbacivali su gosti loptu i sa same gol linije, ali mreža je ipak mirovala do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Ekipa Timoka nalazi se u rezultatskoj krizi. Već 4 kola Zaječarci ne znaju za trijumf, a ako na to dodamo i poraz od Timočanina u finalu Kupa Fudbalskog saveza zaječarskog okruga, jasno je da je četa Vojkana Rajčića u padu forme pred sam finiš šampionata. Ipak, na ruku im ide činjenica da Budućnost ne uspeva da iskoristi ovaj nešto lošiji period da se maksimalno približi i zakuva borbu za naslov prvaka, pa pred poslednja 3 kola i dalje imaju pravo na kiks pošto bodovna zaliha koju su stekli i dalje to dozvoljava.

Zaječarskoj ekipi ne ide na ruku raspored u poslednje 3 runde, pošto imaju 2 jako teška gostovanja u Nišu i u Vlasotincu, a u Zaječar dolazi Dunav iz Prahova protiv koga su sva 3 boda imperativ.

Narednog vikenda, u subotu 22. maja, Timok gostuje neugodnoj ekipi Sinđelića u Nišu, ali mora se uzeti u obzir da su Nišlije već obezbedile opstanak i nemaju pravi motiv u završnici prvenstva, dok Budućnost ima zicer protiv drugog zaječarskog srpskoligaša, ekipe Kablova, za koju znamo u kakvoj se situaciji nalazi.

Očekuje nas jako interesantna završnica šampionata, a cela zaječarska fudbalska javnost nada se da će “Beli labudovi” uspeti da zadrže prednost koju su sjajnim igrama tokom cele sezone zasluženo stekli i da će pehar doći u Zaječar.