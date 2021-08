Timok trijumfalno započeo novu sezonu!

Fudbaleri Timoka 1919 na najbolji mogući način su otvorili sezonu u Prvoj ligi Srbije, trijumfom na gostujućem terenu protiv favorizovane ekipe Zlatibora, minimalnim rezultatom 1:0.

Bolje su utakmicu počeli favorizovani domaćini, koji su od samog starta pretili golmanu Jovanoviću. Nakon napada po levoj strani, posle odložene lopte sa ivice šesnaesterca probao je desni bek domaćina, ali veoma precizan udarac sa dosta efea odličnom paradom zaustavio je čuvar mreže “Belih labudova”. Napravio je nove probleme isti fudbaler zaječarskoj ekipi kada je pobegao Kneževiću i uputio oštar centaršut u peterac gostiju, a lopta posle udarca završila tik iznad prečke Jovanovića. Imali su izabranici Vojkana Rajčića dosta sreće u toj situaciji, pa je mreža i dalje ostala netaknuta. U sam smiraj prvog dela igre, nakon kratke kombinacije u završnoj trećini Zlatibora, Zaječarci gube loptu, ali Rošević brzom reakcijom uspeva da je “iščačka” iz nogu rivala, koji umesto lopte pogađa nogu mladog ofanzivca Timoka, a glavni arbitar opravdano pokazuje na belu tačku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Ivan Dragićević, koji je iskusno sačekao golmana domaćih da padne i loptu poslao u suprotni ugao za Timokov prvenac u novoj sezoni Prve lige i veliko slavlje, a s druge strane hladan tuš za doskorašnjeg superligaša. Ipak, mogli su domaći već u prvoj akciji nakon polaska sa centra da anuliraju zaostatak, na 11 metara zaboravljen je centarfor Zlatibora, ali na sreću njegov snažan udarac išao je po sredini gola i bio lak plen za golmana “Belih labudova”, pa se na odmor otišlo rezultatom 0:1.

Od samog starta drugog dela trpeo je Timok snažan pritisak domaćina, koji je odlučno krenuo po izjednačenje. Nizali su se centaršutevi sa obe strane terena, ali pokušaji glavom ofanzivaca Zlatibora uglavnom su završavali pored i preko gola Jovanovića. Kako je vreme odmicalo, a nisu uspevali da dođu do pogotka, nervoza u domaćem taboru je rasla, pa je zbog prigovora u 84. minutu utakmice šef struke Zlatibora, Predrag Ristanović, morao da napusti teren, nakon crvenog kartona koji mu je dodelio glavni sudija. U 89. minutu situacija na terenu je eskalirala, nakon kornera došlo je do velike gužve u Timokovom šesnaestercu, usledilo je i koškanje, a pojedini fubaleri Zlatibora hteli su i da se obračunaju sa gostujućim igračima. Epilog, crveni kartoni za jedanaesticu Zlatibora, Đorđa Ivkovića, ali i vezistu Timoka, Igora Pantića, koji tako u narednom kolu neće imati pravo nastupa na gostovanju u Sremskoj Mitrovici. Morali su izabranici Vojkana Rajčića nakon navedenog incidenta da se suoče i sa velikom nadoknadom u kojoj je Zlatibor došao do nove prilike za izjednačenje, ali još jedan udarac glavom iz prilično povoljne situacije završio je pored stative, pa je slavlje moglo da počne.

Prezadovoljan pruženom partijom bio je šef struke zaječarske ekipe, Vojkan Rajčić, koji je istakao da su dobro odrađene pripreme došle na naplatu.

“Moji utisci sa utakmice su zaista pozitivni. Debi u Prvoj ligi Srbije posle toliko godina i odmah trijumf. Velika pobeda za nas. Verovali smo i verujemo u svoje igrače, u upravu, dobro smo radili tokom priprema i to se sada pokazuje. Čestitam ekipi Zlatibora, dobra su ekipa, vođena dobrim trenerom, ali mi smo imali određene informacije kako igraju i uspeli u nameri da pročitamo njihov stil. Odlično smo počeli, nadam se još boljim igrama, a očekujemo i pronalaženje još par pojačanja, pa će ekipa uskoro biti kompletirana, a na osnovu toga očekujem samo poboljšanje u igri i pozitivne rezultate”, rekao je Rajčić.

Timok 1919 se nakon trijumfa na premijeri nalazi u grupi od 6 klubova koji su u prvom kolu ostvarili trijumf i imaju 3 osvojena boda, a u narednoj rundi odmeriće snage sa Radničkim iz Sremske Mitrovice, koji je pomalo iznenađujuće izvukao bod na Banjici, protiv jednog od favorita za ekspresan povratak u Linglong Superligu, ekipe Rada.

Meč je zakazan za subotu, 14. avgusta, sa početkom od 17:30, a podsećamo da će prvu domaću utakmicu Timok odigrati 21. avgusta protiv beogradskog IMT-a i tada će Zaječarci konačno moći da voljeni klub ponovo gledaju u Prvoj ligi Srbije, ako to epidemiološka situacija ponovo ne onemogući.