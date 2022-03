Timok savladao Rad na Banjici!

Po vrlo teškom terenu usled jakog snega koji je u nedelju padao u Beogradu, fudbaleri Timoka odneli su veoma bitnu pobedu u borbi za opstanak, u okviru utakmice 24. kola Prve lige Srbije.

Domaći su ušli u meč izuzetno ofanzivno i od samog starta pretili golmanu Petroviću. Najopasniji bili su centaršutevi iz kornera, posle kojih je u par navrata Timok imao dosta sreće da lopta ne završi u golu, a odličnim reakcijama istakao se i Nikola Petrović, koji je sjajnim paradama čuvao svoju mrežu. S druge strane zapretili su i gosti takođe posle udarca iz ugla, kada je nemarkiran ostao kapiten Pantić, ali sa 5 metara loptu je glavom poslao pored stative. Na prvi pogodak na meču čekalo se do 38. minuta kada je se leve strane prizemnu loptu u šesnaesterac Rada ubacio vezista Dejan Mašić, odlično se napadu pridodao njegov kolega iz sredine terena Igor Pantić i preciznim udarcem u donji desni ugao savladao golmana Nikolu Đurkovića za veliku radost “Belih labudova”. Do kraja prvog dela još jedna prilika za Rad, ponovo je mogao korner da bude koban za Timok, ali iskusni Slaviša Stojanović poslao je loptu tik pored desne stative golmana gostiju.

Još ofanzivnije je krenuo favorizovani domaćin u drugom poluvremenu u želji da što pre stigne do izjednačenja. Takav pristup otvorio je dosta prostora za kontre Timoku, a baš u jednoj takvoj se odlično snašao stameni napadač Pavle Radunović. Dobio je loptu na sredini terena, odlično povukao sve do srca kaznenog prostora domaćina i sjajnim udarcem iz vrlo teške pozicije iskosa, duplirao prednost čete Srđana Stojčevskog u 57. minutu utakmice. Bio je to pravi šok za Rad, pošto su svi na stadionu na Banjici očekivali mnogo slabiji otpor zaječarske ekipe i pobedu domaćeg tima. Ništa se značajno na terenu nije promenilo nakon gola Radunovića, nastavio je sa atacima Rad, a u 64. minutu lopta u šesnaestercu Timoka pogađa u ruku Nikolu Žerjala, a glavni arbitar Nenad Đorđević pokazuje na belu tačku. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Slaviša Stojanović koji je poslao loptu u jednu, a Petrovića u drugu stranu za 2:1 na semaforu. Nastavili su sa opasnim napada domaćini, tražili u par navrata novi penal, ali vrlo dobro je pravdu delio na ovom meču Đorđević i samo odmahivao rukom na neopravdane prigovore. Mogao je Radunović i do drugog pogotka u još jednom kontranapadu, kada je kiks defanzivaca Rada iskoristio Davidović, dobro šutirao, loptu je Đurković odbio do napadača Timoka, ali se ovaj sa 6-7 metara propisno obrukao, promašivši praznu mrežu. Na sreću, nije ovaj promašaj koštao belo-plave trijumfa, pošto su do kraja meča uspeli da se odbrane i odnesu sva tri boda u Zaječar.

Bio je ovo jako bitan trijumf za izabranike Srđana Stojčevskog, nakon poraza na domaćem terenu od Loznice, pa sada iz 3 odigrana meča u drugom delu sezone Timok ima 6 osvojenih bodova i pokazuje da se neće predati u jako teškoj borbi za opstanak koja predstoji. Veoma je važno i što je ovaj trijumf stigao na gostujućem terenu, jer je svaki bod osvojen van svog stadiona u ovako izjednačenoj borbi zlata vredan.

Naredni meč “Bele labudove očekuje” u subotu 12. marta, kada će na gradskom stadionu na Kraljevici gostovati trećeplasirani Javor. Biće to veliki ispit za zaječarsku ekipu, ali pokazao je u nekoliko navrata sastav Srđana Stojčevskog da na Kraljevici svaki protivnik mora dobro da se preznoji da bi stigao do bodova.