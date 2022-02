Timok rutinski slavio na gostovanju u Novom Sadu

Fudbaleri Timoka 1919 savladali su poslednjeplasirani Kabel u Novom Sadu rezultatom 3:0 u utakmici 22. kola Prve lige Srbije. Bio je ovo prvi meč u prolećnom delu šampionata koji su “Beli labudovi” otvorili na najbolji mogući način i nagovestili da će se do poslednjeg kola boriti za opstanak u drugom najkvalitetnijem rangu takmičenja u Srbiji.

Od samog starta utakmice preuzeli su gosti inicijativu u želji da što pre dođu do vodećeg pogotka. Već u 15. minutu meča sjajno je sa ivice šesnaesterca gađao jedan od retkih fudbalera koji su na zimu ostali u klubu, Igor Pantić, ostao je nepomičan mladi čuvar mreže Kabela, Stefan Barjaktarov, ali lopta je završila na stativi. Uhvatio se već za glavu Pantić jer je smatrao da je prilika propuštena, ali odbijenu loptu iz svog naručja ispušta golman domaćih, a u praznu mrežu je sa svega 5 metara smešta Strahinja Petrović, novajlija koji je pristigao iz redova Loznice. Nastavili su izabranici trenera Srđana Stojčevskog sa napadima i pored vodeđeg pogotka, a inicijaticva se isplatila na isteku pola časa igre. Loptu u prostor dobio je Petrović, a sada već indisponirani golman Barjaktarov pokušao je sa istrčvanjem, ali umesto lopte, pogodio je noge Petrovića pa glavni arbitar Aleksandar Lukić nije imao dilemu i dosudio je kazneni udarac. Odgovornost je preuzeo Igor Pantić, šutirao nisko u donji desni ugao mladog čuvara mreže Kabela, koji je pročitao njegovu nameru, ali udarac veziste Timoka bio je dovoljno precizan pa je na semaforu od 30. minuta stajalo 0:2. Mirno su gosti priveli poluvreme kraju i na obavezni odmor otišli sa dva gola prednosti.

Samo 8 minuta bilo je potrebno u drugom delu igre “belo-plavima” da dođu i do trećeg pogotka. U duelu sa štoperom domaćih do lopte je stigao Andrej Đukić, koji je uočio katastrofalno postavljenog golmana Barjaktarova na nekih 12 metara od svog gola, i lagano ga lobovao za velikih 3:0. Mora se reći da je kod sva 3 gola Timoka najblaže rečeno amaterski reagovao mladi golman Kabela, što su fudbaleri zaječarske ekipe vrlo dobro iskoristili i osigurali 3 boda. Andrej Đukić, strelac trećeg pogotka, takođe je zadužio opremu Timoka tokom zimskog prelaznog roka. On je u belo jato stigao iz beogradskog Čukaričkog, odlično se treneru Stojčevskom predstavio u pripremnom periodu i u premijernom meču prolećne polusezone dobru formu krunisao prvencem u dresu ekipe sa Kraljevice. Pretili su do kraja gosti iz kontri, dok je novosadska ekipa i u ovom meču pokazala da i pored toga što matematička šansa za opstanak u ligi i dalje postoji, to u praksi nije realno očekivati.

Odličan je ovo početak za zaječarsku ekipu koja je promenila gotovo čitav sastav u zimskom prelaznom roku i baš ovakav meč bio je potreban da se stekne neophodno samopouzdanje pred nastavak sezone i tešku borbu za opstanak kojaf fudbalerima Timoka predstoji.

Slabi rezultati u jesenjem delu šampionata kumovali su jako lošom startnom pozicijom u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa, pošto se Timok nalazi na pretposlednjem mestu na tabeli sa svega 18 osvojenih bodova, ali dobra serija rezulata mogla bi ekspresno izabranike Srđana Stojčevskog da vrati u igru.

Već u sredu očekuje ih naredni meč, prvi na domaćem terenu u nastavku sezone, kada će na Kraljevici gostovati ekipa Loznice.

Početak meča zakazan je za 13 sati.