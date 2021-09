Timok remizirao sa Radom na Kraljevici

Fubdaleri Timoka odigrali su nerešeno 1:1 protiv beogradske ekipe Rada u okviru utakmice 9. kola Prve lige Srbije.

Mnogo su bolje izgledali domaći na terenu od prvog minuta i bili znatno opasniji rival, dok su Beograđani pod velikim pritiskom samo gledali da sačuvaju svoju mrežu. Ređali su se napadi i šutevi ka golu mladog golmana Đurkovića koji je bio na visini zadatka sve do 41. minuta kada nije mogao da iz neposredne blizine ukroti udarac Dragićevića. Izveo je sjajno aut Ivan Božović, pogodio u glavu iskusnog Ivicu Jovanovića koji je loptu prosledio do svog kolege u napadu, Ivana Dragićevića, a ovaj takođe glavom smestio loptu u mrežu za 1:0 i svoj peti pogodak u tekućoj sezoni. Imao je Timok više od igre, a od tog 41. minuta i pozitivan rezultat, ali veliki kiks Marka Cvetkovića anulirao je sve dobro što je do tog trenutka bilo učinjeno na terenu. Previše je čekao Cvetković sa ispucavanjem lopte, prišao mu je brzonogi Stefan Milosavljević kog je lopta pogodila, on ju je pokupio i preciznim pasom sa leve strane uposlio Bogdana Mandića koji sa nekih 7 metara šalje loptu kroz noge golmana Jovanovića za 1:1.

Početkom drugog poluvremena ušao je Nigerijac Kingsli koji je uneo živost i pravio velike probleme odbrani gostiju. Najpre je nanizao nekoliko defanzivaca i šutirao iz srca šesnaesterca, udarac je izblokiran a lopta se odbila do usamljenog Dragićevića koji sa 6-7 metara levom nogom ne uspeva da smesti loptu u praznu mrežu. Već u narednoj akciji dobio je ponovo loptu sjajni Kingsli koji je uputio udarac po zemlji sa desne strane, ali se još jednom istakao Đurković odličnom intervencijom. Na veliku žalost, Kingsli je nakon samo 6-7 minuta provedenih na terenu osetio bol u predelu zadnje lože i morao je da napusti teren i od tog trenutka Timok je potpuno stao. Na momente je delovalo da izabranici Vojkana Rajčića nemaju snage, Rad je to iskoristio i vršio konstantan pritisak, imao i par situacija do kraja meča da dođe i do sva tri boda, ali se mreža golmana Jovanovića nije ponovo zatresla i ekipe su podelile bodove.

Nakon 9 odigranih kola Timok se nalazi na 9. mestu na tabeli sa 11 osvojenih bodova, dok je Rad 6. sa 13.

Naredni meč zaječarska ekipa odigraće u Ivanjici, protiv još jednog doskorašnjeg superligaša, ekipe Javora.