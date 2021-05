Timok remizirao sa Popovcem, titula na dohvat ruke

Fudbaleri Timoka 1919 odigrali su nerešeno sa ekipom Budućnosti iz Popovca u derbiju 33. kola Srpske lige “Istok” i tako se dodatno približili osvajanju naslova prvaka. Pet kola pre kraja prvenstva, “Beli labudovi” imaju 7 bodova prednosti u odnosu na najozbiljnijeg konkurenta i jasno je da je titula jako blizu.

Popovčani su u ovu utakmicu ušli sa imperativom pobede, jer bi eventualnim trijumfom smanjili prednost Timoka na 4 boda i zakuvali borbu za prvo mesto, dok je timu sa Kraljevice i nerešen ishod bio i više nego zadovoljavajuć zbog stečene bodovne zalihe u dosadašnjem delu šampionata.

Utakmica je počela vrlo tvrdo, sa dosta borbe i jakih duela na sredini terena. Već u 6. minutu, posle jednog vazdušnog duela, krilnom napadaču domaćih, Ivanu Davidoviću pukla je arkada, pa je trener Vojkan Rajčić bio prinuđen da izvrši izmenu, na teren je poslao Lapčevića, a sjajni Davidović morao je na ušivanje u Zdravstveni centar. Na prvu veliku šansu čekalo se do 23. minuta, kada Rošević nakon dodavanja rezerviste Lapčevića šutira iz dobre pozicije, a golman Babić nogom odbija loptu koja se nakon loše intervencije odbrane vraća Roševiću, a on u situaciji 1 na 1 pokušava da prebaci golmana koji se još jednom ističe sjajnom odbranom. Par minuta kasnije novi peh za domaće, novi vazdušni duel, novi sudar, nova izmena. Kao i prethodno Davidović, štoper Rudić je takođe morao direktno na ušivanje, a Rajčić u igru uvodi Aleksandra Trifunova, zimsko pojačanje iz gradskog rivala Kablova. Igra je nastavljena, a na terenu se nije mnogo toga promenilo, vodila se rovovska borba, a važnost utakmice osećala se u svakom duelu. U 43. minutu slobodan udarac su imali gosti, sa 23m od gola Zaječaraca. Sjajno je šutirao Krstić koji je prebacio živi zid, ali lopta je odsela na desnoj stativi golmana Jovanovića. Dosta sreće za domaće u samoj završnici poluvremena, na odmor se otišlo rezultatom 0:0.

Na startu drugog dela, Popovčani kreću ofanzivnije, u želji da što pre dođu do prednosti. U desetominutnom periodu 2 puta su uputili udarce iz solidnih pozicija, ali na sreću, oba su išla direktno u dobro postavljenog Jovanovića. Najbolja šansa za goste došla je u 68. minutu kada je sa leve strane šutirao centarfor Stojković, a Jovanović bravuroznom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Tri minuta kasnije, konačno prilika za domaće. Rošević odigrava za levog beka Kneževića koji se pridodao napadu i našao se u sjajnoj prilici, šutirao snažno, ali golman Babić čudesnom refleksnom intervencijom odbija loptu preko prečke. Nakon šanse, zaigrali su “belo-plavi” mnogo bolje i u 75. minutu došli do jednog od najbitnijih pogodaka u sezoni. Posle centaršuta Kneževića sa leve strane, na odbijenu loptu natrčao je Pantić i preciznim šutem po zemlji sa nekih 11 metara, konačno smestio loptu iza leđa do tada nesavladivog Babića. U tom trenutku delovalo je da će izabranici Vojkana Rajčića uspeti da odu na nedostižnih +10 i kaparišu prvu poziciju, ali usledila je paklena završnica. U 83. minutu Stojković dobija loptu “na tacni” i usamljen sa 5 metara glavom pogađa mrežu Jovanovića za izjednačenje i nadu da mogu do potpunog preokreta. Krenuli su gosti još ofanzivnije na krilima izjednačujućeg pogotka u želji da od borbe za titulu naprave pravu dramu. U prvom minutu nadoknade vremena imali su priliku da to i učine, ali nakon kornera i udarca glavom lopta je završila malo preko gola Jovanovića. Atmosfera na stadionu došla je do usijanja u poslednjim trenucima meča kada je mladi Rošević nakon kontra napada zatresao mrežu Budućnosti, ali je bio za korak ispred defanzivaca gostiju, pa je pogodak poništen zbog ofsajda. Usledili su uzaludni protesti domaćih, meč je okončan rezultatom 1:1, što ipak mnogo više odgovara Timoku nego gostujućem sastavu.

Trener “belog jata” bio je prezadovoljan izdanjem svojih izabranika i čestitao im na “muškoj borbi” i zalaganju.

“Zaista jedna odlična utakmica. Imali smo na startu dva peha sa povredama Davidovića i Rudića, kojim želim brz oporavak. Čestitao bih svojim momcima na jednom odličnom izdanju, ali i gostima, koji su pokazali koliko su kvalitetna ekipa. Ostaje žal za pobedom, šteta je što nismo uspeli da trijumfom odemo na nedostižnu prednost, ali to je fudbal. Pokazali smo kako se bori za ovaj klub i grad tokom čitavog toka sezone, imamo još 5 teških utakmica, kao i finale kupa, trudićemo se da zadržimo ovaj nivo igre i siguran sam da ćemo onda i doći do pehara”, zaključio je Rajčić.

Timok se nalazi u sjajnoj poziciji pred završnih 5 kola sezone u kojima ih očekuju utakmice sa timovima iz samog vrha tabele. Bez obzira na nešto teži raspored zaječarske ekipe, Budućnost više nema prava na kiks, a čak i ako trijumfuju na svih 5 utakmica do kraja, “Belim labudovima” biće dovoljno 9 bodova za promociju i pehar namenjen šampionima Srpske lige “Istok”.

Naredni izazov “belo-plave” očekuje 16. maja, kada će gostovati u Paraćinu, gde ih dočekuje devetoplasirana ekipa SFS Borca.