Timok remizirao sa Javorom na domaćem terenu

Fudbaleri Timoka 1919 odigrali su nerešeno 0:0 sa ekipom Javora iz Ivanjice u okviru utakmice 25. kola Prve lige Srbije.

Od samog starta meča pokazao je domaćin da se ne plaši favorizovanog rivala, koji je u Zaječar došao po sva tri boda, kao trećeplasirani na tabeli. Na terenu stvari nisu izgledale baš tako, pošto su belo-plavi izašli na teren bez respekta, sa željom da pokažu da se do samog kraja neće predati u borbi za opstanak. Već u 7. minutu meča u dobroj situaciji našao se Strahinja Petrović koji je ostao nemarkiran u šesnaestercu gostiju, pokušao je snažnim udarcem iskosa sa leve strane, ali je odlično postavljen bio bivši golman Crvene zvezde, iskusni Damir Kahriman. Najveću priliku na meču Javor je imao na isteku 27. minuta igre, kada je golman Petrović odbio ubačenu loptu pravo na nogu Pavla Ivelje, a ovaj umesto prazne mreže pogodio u nogu defanzivca Timoka Ivana Božovića, do koga je lopta otišla preko prečke. Imao je Timok mnogo sreće u ovoj situaciji, ali hrabrim pristupom „Beli labudovi“ su je na neki način i zaslužili. Samo par minuta kasnije, novo uzbuđenje, ovog puta pred golom Kahrimana. Posle kornera lopta dolazi do Pantića na ivici šesnaesterca, vezista Timoka je lepim udarcem slabijom desnom nogom smešta u mrežu, ali glavni arbitar Igor Kovačević dosuđuje faul u napadu koji je prethodio golu, centarfora Pavla Radunovića, koji je u skoku laktom pogodio u glavu defanzivca gostujuće ekipe. Protesti domaćih nisu urodili plodom, pa se na petnaestominutnu pauzu otišlo rezultatom 0:0.

U drugom delu igre preuzela je ekipa iz Ivanjice posed i igrala mnogo opreznije, upozorena dešavanjima iz prvog poluvremena. Ipak, iz tog poseda ništa nisu uspevali da naprave gosti, dok je Timok pretio demonstrirajući vrlo direktan fudbal. Nijednu zrelu šansu nisu stvorili gosti do kraja utakmice, pa se na tribinama postavljalo pitanje kako se ekipa iz Ivanjice nalazi na trećoj poziciji na tabeli i u borbi je za plasman u najelitnije društvo, dok se Zaječarci grčevito bore za opstanak. S druge strane, u nekoliko navrata tražili su jedanaesterac iz domaćeg tabora. Najpre je u kaznenom prostoru golmana Kahrimana u duelu sa Lukom Lukovićem na zemlji završio Timokov rezervista Lazar Nikolić, ali mu je Kovačević pokazao javnu opomenu zbog simuliranja. Isti igrač našao se u centru zbivanja još jednom, kada je prihvatio dugu loptu na 11 metara od gola Javora, pokušao da se zagradi, ali je u ovoj situaciji na negodovanje svih prisutnih na stadionu dosuđen kontrafaul. Detalj koji je izazvao najviše polemike dogodio se u 90. minutu meča, kada je leđima okrenut golu u srcu šesnaesterca loptu primio stameni centarfor Timoka, Pavle Radunović. On je uspeo da se zagradi, primiri loptu, a defanzivac Javora Igor Petrović očigledno ga je povukao za desnu ruku i oborio na zemlju, što sudija Kovačević nije okarakterisao kao prekršaj za najstožu kaznu. U dubokoj nadoknadi vremena mogli su domaći ipak do pogotka i sva 3 boda, iz prekida je loptu u šesnaesterac ubacio Damir Ranđelović, nespretno je reagovao upravo pomenuti Petrović i loptu glavom poslao prema svojoj mreži, ali iskusni Kahriman pokazao je da i u 38. godini života i dalje poseduje zavidan refleks i zaustavio loptu na gol liniji.

Zaista je velika šteta što nisu uspeli domaći da dođu do celog plena na ovom meču jer su prikazanom igrom zaista zaslužili više od jednog boda, protiv ekipe koja je u najužem krugu kandidata za plasman u Linglong Superligu Srbije.

Do kraja regularnog dela takmičenja ostalo je još 5 kola, ali će Timok imati priliku da bodove potrebne za opstanak potraži i kroz plejaut, u kom će odigrati još 7 utakmica, sa direktnim rivalima u toj borbi.

Naredni meč izabranike Srđana Stojčevskog očekuje u subotu 19. marta, kada će gostovati prvoplasiranoj ekipi Inđije.