Timok remijem sa Bačkom prekinuo seriju od 5 uzastopnih poraza

Fudbaleri Timoka 1919 odigrali su nerešeno sa Bačkom, 2:2 na stadionu pod Kraljevicom u okviru 15. kola Prve lige Srbije i tako osvojili prvi bod posle više od mesec dana i 5 poraza koje su doživeli u tom periodu.

Već na samom startu meča gosti su došli do prednosti. U 3. minutu je mladi Vukašin Bogdanović nanizao dva čuvara po levoj strani, ušao u šesnaesterac i pogodio bliži ugao golmana Jovanovića za pravi šok na tribinama stadiona na Kraljevici. Prilično poljuljano samopouzdanje “Belih labudova” nakon 5 uzastopnih poraza ovako je dodatno poremećeno, što je već u 25. minutu meča rezultiralo novom kapitulacijom golmana Jovanovića. U kontri je loptu dobio Danilo Milenković, da sebi for glavom i u trenutku kada je delovalo da ga stameni štoper Timoka, Aleksandar Mitrović sustiže i oduzima loptu, on je izgubio ravnotežu, a Milenković se našao oči u oči sa golmanom Jovanovićem i lako poslao loptu u mrežu. Tek nakon drugog primljenog pogotka krenuli su domaći nešto konkretnije ka golu rivala. Nije uspevao do izglednije prilike da dođe domaćin sve do 45. minuta kada je nakon velike gužve u kaznenom prostoru Bačke na odbijenu loptu naleteo Anđelović i snažnim udarcem sa ivice kaznenog prostora je provukao kroz “šumu nogu” u šesnaestercu gostiju za 2:1. Pogodak u pravo vreme za nadu da u drugom delu igre ipak Timok može do bodova.

U nastavku su domaći krenuli znatno agresivnije, ali se Bačka povukla i uvela utakmicu u ritam koji nikako nije odgovarao izabranicima Tomasa Vasova. Mnogo prekida, mnogo sitnih faulova, lopta je često bila van terena, pa Timok nije uspevao da stigne do izglednije šanse za izjednačenje. Sve do 80. minuta, kada lopta nakon centaršuta pogađa u ruku desnog beka Bačke, Marka Mandića i sudija pokazuje na belu tačku. Nakon brojnih prigovora, Mandić je osim žutog kartona zbog igranja rukom dobio i drugi zbog prigovora, pa se u svega nekoliko minuta situacija potpuno okrenula u korist zaječarske ekipe. Odgovornost je preuzeo vezista Pantić i udarcem po sredini gola doneo izjednačenje Timoku i nadu da u preostalom vremenu može da iskoristi brojčanu prednost na terenu i stigne do sva tri boda. Ipak, do kraja meča nisu uspeli domaći da stvore priliku pred golom tima iz Bačke Palanke, a kod gostiju je “pocrveneo” i Nenad Radonjić, koji je zbog simuliranja u 90. minutu meča dobio drugi žuti karton. Na kraju, podela bodova – 2:2.

Vrlo čudan meč, u kom obe ekipe imaju za čime da žale, ali za Timok je najvažnije da je konačno prekinuta katastrofalna serija od pet uzastopnih neuspeha.

Meč je obeležio i incident na tribinama, povodom kog je tim iz Bačke Palanke izdao i saopštenje na klupskom sajtu.

“Od početka susreta osetila se ogromna tenzija i naelektrisana i neprimerena atmosfera u svečanoj loži stadiona pod Kraljevicom.

Naime, od početka utakmice prema našim igračima, stručnom štabu i predstavnicima kluba iz lože domaćina upućivane su najpogrdnije psovke, uvrede… da bi potom oko 60. minuta utakmice pokušan fizički obračun sa predsednikom našeg kluba Radetom Jelićem, kojem su upućene najstrašnije uvrede, kletve i druge neprimerene stvari koje nisu ni za objavu na klupskom sajtu. Potom je predsednik Bačke od strane predsednika Timoka i dvojice ljudi u njegovom prisustvu bukvalno izguran i izbačen sa stadiona uz nastavak najstrašnijih kletvi, uvreda i pretnji fizičkim nasiljem.

Nakon toga predsedniku Bačke je pružena zaštita od strane MUP-a Srbije u čijem prisustvu je proveo ostatak utakmice van stadiona.

Protiv određenih lica klub će podneti prijave nadležnim državnim organima. Pripadnici MUP-a su na licu mesta evidentirali nemile događaje.

Fudbalski klub Bačka iza sebe ima dugogodišnje iskustvo igranja najviših Saveznih rangova takmičenja u Srbiji. Ne treba da podsećamo da smo nekoliko sezona igrali najviši rang, tj Superligu Srbije, kao i Prvu ligu Srbije, samim tim bili smo na mnogim gostovanjima, mnoge ekipe smo ugostili kao domaćini, možemo samo da konstatujemo da ovako, pa čak ni približno nigde nismo ovako dočekani, niti smo mi kao klub ikada bilo koga slično dočekali”, stoji u saopštenju OFK Bačka Palanka.

Iz Zaječarskog kluba za sada nema reakcije na navedeno saopštenje.

Naredni meč Timok igra u subotu 6. novembra, kada će ugostiti ekipu Zlatibora.