Timok porazom u Paraćinu režirao dramu u borbi za titulu

Fudbaleri Timoka 1919 poraženi su na gostovanju u Paraćinu od domaćeg Borca minimalnim rezultatom 1:0 u okviru 34. kola Srpske lige “Istok” i tako zakuvali borbu za titulu u samoj završnici šampionata.

“Beli labudovi” su remijem u prethodnoj rundi u velikom derbiju protiv drugoplasirane Budućnosti iz Popovca zadržali 7 bodova prednosti u odnosu na najozbiljnijeg konkurenta za naslov prvaka, ali nažalost, odličan rezultat u derbiju “prosut” je porazom u Paraćinu. Imali su izabranici Vojkana Rajčića svoje šanse, ali promašaji su ih skupo koštali, a kako to u fudbalu obično biva, kazna je stigla u 74. minutu, a zaječarska ekipa do kraja meča nije uspela da dođe ni do boda koji bi puno značio u borbi za prvo mesto.

Kiks Zaječaraca iskoristili su fudbaleri Budućnosti, koji su savladali petoplasiranu ekipu Pčinje iz Trgovišta rezultatom 2:1 i smanjili prednost Timoka na 4 boda, 4 kola pred kraj prvenstva.

Već u sredu lider na tabeli igra još jednu jako bitnu utakmicu protiv vrlo kvalitetne ekipe Radničkog iz Svilajnca, koji se nalazi na trećem mestu na tabeli, sa 7 bodova zaostatka u odnosu na Timok. Teško je očekivati da Svilajnčani mogu da se uključe u borbu za titulu, ali mogu da eventualnim trijumfom u Zaječaru dovedu atmosferu do usijanja, a ekipu sa Kraljevice u veoma neugodan položaj pred samu završnicu lige.

Ipak, u taboru “belo-plavih” nadaju se da do toga neće doći, pogotovo uzevši u obzir kako Timok igra na domaćem terenu, gde je iz 17 odigranih mečeva osvojio neverovatnih 47 bodova ( čak 15 trijumfa i samo 2 remija), pa je jasno da je stadion na Kraljevici neosvojiva tvrđava za sve koji prvoplasiranoj ekipi dolaze u goste i cela sportska fudbalska javnost u Zaječaru nada se da će nakon ovog susreta to i ostati.

Utakmica se igra u sredu, 19. maja sa početkom u 17 sati.