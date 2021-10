Timok poražen kod kuće posle 3 godine, Inđija “lepoticom” do sva tri boda

Fudbaleri Inđije savladali su zaječarsku ekipu Timoka na stadionu pod Kraljevicom rezultatom 1:0 u okviru 11. kola Prve lige Srbije i tako prekinuli sjajan niz nepobedivosti koji su “Beli labudovi” imali do ovog meča.

Od samog starta susreta bilo je jasno da ni prvoplasirana ekipa na tabeli neće moći lako do bodova u Zaječaru. Stavili su domaći do znanja protivniku od prvog minuta da se ne plaše i da će kao i u svakoj utakmici na domaćem terenu ići na sva tri boda. I već u prvom minutu meča, sporna situacija. Na odbijenu loptu natrčao je mladi Rošević, odigrao njome, kasnio je defanzivac gostiju i zakačio ga po nogama, ali sudija Jakovljević nije dosudio čist jedanaesterac. U 13. minutu meča prekid sa same ivice kaznenog prostora za Timok, pokušao je lukavo iskusni Ivica Jovanović, slično kao i na meču protiv IMT-a, ali ovoga puta sa drugačijim ishodom. Lopta je na putu ka golu zakačila jednog fudbalera gostiju i završila u naručju golmana Vukašinovića. Prvu priliku gosti su imali u 23. minutu kada je odbrani domaćina umakao Desančić, ali je odličnom intevencijom golman Jovanović skrenuo loptu u korner. Nakon udarca iz ugla probao je i visoki štoper Inđije, ali još jednom na mestu bio je pouzdani čuvar mreže Timoka. A onda, u 39. minutu, erupcija oduževljenja na stadionu kada se posle udarca Roševića zatresla mreža, svi su loptu videli u golu, ali je šut mladog napadača ipak završio na spoljnjem delu mreže. Pred sam kraj prvog dela igre, u kome su izabranici trenera Rajčića bili znatno opasniji i konkretniji, prekid na neka 23-24 metra od gola Jovanovića. Namestio je loptu Nikola Nedeljković i “levicom” prebacio živi zid belo-plavih, a nemoćan je nažalost bio i sjajni Jovanović. Mora se priznati, jako lep pogodak Nedeljkovića, jedan od najlepših od starta takmičenja, ali Timok ponovo prima gol u smiraj prvog poluvremena, što postaje simptomatično za Rajčićevu ekipu.

Nije pokolebao primljeni pogodak domaće, koji su od starta drugog dela krenuli silovito napred u potrazi za izjednačenjem. Najbolja prilika za tako nešto došla je u 56. minutu kada je nakon centaršuta Božovića sa 5 metara glavom probao Jovanović, njegov udarac je ukrotio Vukašinović, lopta je stigla do Milenkovića koji je prosledio do slobodnog Pantića čiji udarac sa gol linije izbacuju gosti, na loptu natrčava Rošević koji šutira iz srca šesnaesterca, ali još jednom bravurozno brani Vukašinović. Zaista neverovatno kako su se gosti ovde izvukli, lopta jednostavno nije htela u mrežu. Nakon ove prilike, koja je došla kao svojevrsno upozorenje za lidera na tabeli, gosti su stali na loptu i umešno zatvorili sve prilaze svom golu. Pokušao je Rajčić izmenama, ušao je Dragićević, pa Kingsli, ali nisu mogli domaći do toliko željenog pogotka. Na kraju, sva tri boda putuju u Inđiju.

Naredni meč “Bele labudove” očekuje već u nedelju 10. oktobra kada će gostovati Žarkovu, ali ako nastave sa ovakvim partijama, sigurno je da do kraja šampionata neće morati da brinu za opstanak.