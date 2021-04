Timok lako sa Moravcem, titula se nazire sa Kraljevice

Fudbaleri Timoka 1919 savladali su Moravac Orion iz Mrštana u okviru 29. kola Srpske lige “Istok” sa 3:0 i tako zadržali lepu zalihu od 8 bodova prednosti u odnosu na glavnog konkurenta u borbi za prvu poziciju.

U goste je “Belim labudovima” minulog vikenda došao “fenjeraš”, koji je sakupio samo 4 boda od početka šampionata, pa je negde ishod meča bio poznat još pre prvog zvižduka sudije. Bedem gostiju probijen je u 22. minutu kada je u kaznenom prostoru srušen Nemanja Lapčević, a siguran izvođač najstrože kazne bio je najbolji strelac domaće ekipe, Ivan Dragićević. U nastavku prvog dela igre mogao je Timok i do drugog pogotka, ali su se možda i zbog ogromne razlike u kvalitetu izabranici Vojkana Rajčića malo i opustili, pa je u završnicama nedostajalo koncentracije i mreže su mirovale do odlaska na odmor.

Od samog starta drugog poluvremena domaći su ponovo krenuli ofanzivno u potrazi za drugim pogotkom koji bi i rešio pitanje pobednika. Do toga se čekalo, pomalo iznenađujuće, sve do 73. minuta meča kada na asistenciju desnog beka Cvetkovića, Dragićević pogađa drugi put i otklanja sve dileme oko pobednika meča. Do kraja, još jednom se u strelce upisao sjajni Dragićević i tako stigao do het-trika na ovom meču.

Glavni konkurent “belom jatu” za prvo mesto, Budućnost iz Popovca, polako gubi korak za vodećim timom, posle novog kiksa (2:2 protiv Borca u Paraćinu) ostali su na -10 u odnosu na Timok, pa i ako budu uspeli da dobiju 2 zaostale utakmice, zaječarska ekipa će i dalje biti u bodovnoj prednosti. S druge strane, Radnički iz Svilajnca trijumfom na domaćem terenu, protiv Topličanina probio se na drugu poziciju, sa 8 bodova manje od lidera, ali takođe 2 utakmice više od ekipe iz Popovca.

Naredni izazov “belo-plave” očekuje u subotu, 25. aprila, kada će gostovati ekipi Car Konstantina, koja je na iznenađenje mnogih, samo 5 bodova iznad opasne zone. Meč počinje u 11 sati na stadionu U Nišu.