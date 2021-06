Timok 1919 u Prvoj ligi Srbije!

Fudbaleri Timoka 1919 odigrali su nerešeno (1:1) sa Slogom iz Požege u revanš meču baraža za plasman u Prvu ligu Srbije i tako nakon povoljnog rezultata iz prve utakmice (minimalna pobeda 1:0 na gostovanju) obezbedili plasman u viši rang!

Prvo poluvreme meča na Kraljevici obeležila je veoma čvrsta igra sa puno snažnih duela na sredini terena. Uglavnom se igralo između dva šesnaesterca, a “Beli labudovi” bili su u nešto podređenijem položaju u odnosu na goste iz Požege koji su morali da jure rezultat iz prvog meča. Nije uspela nijedna ekipa da napravi veću priliku pred golom protivnika, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 0:0.

Drugo poluvreme, prema očekivanjima bilo je dosta interesantnije jer je gostujuća ekipa morala da krene mnogo ofanzivnije ka golu Timoka koji je imao rezultat koji ga vodi u Prvu ligu. Ipak, u 55. minutu utakmice kapiten domaće ekipe, Miloš Cvetković, Šalje sjajan pas iza leđa odbrane i proigrava mladog Miloša Roševića koji u situaciji 1 na 1 levom nogom šalje loptu u mrežu za pravo oduševljenje publike na stadionu. Radost zaječarske ekipe nažalost nije potrajala dugo, jer gosti samo 2 minuta kasnije posle nešto slabije intervencije golmana Jovanovića dolaze do izjednačenja pogotkom Borka Nikolića. U tom trenutku bili su izabranici Vojkana Rajčića u blagom šoku i već u narednoj akciji mogli su fudbaleri Sloge do potpunog preokreta, ali je udarac sa ivice šesnaesterca posle odbitka završio malo pored leve stative golmana Jovanovića. Bilo je to odlično upozorenje za “belo-plave” koji su uspeli da se trgnu i uspostave terensku ravnotežu uz povremene pretnje iz kontranapada.

U 65. minutu meča uzburkale su se strasti na terenu nakon jednog prekršaja, bilo je i odgurivanja između igrača dve ekipe, ali je sudija Simović sa par žutih kartona smirio situaciju. Desetak minuta kasnije sjajna prilika u kontri za rezervistu Lapčevića koji nakon centaršuta sa leve strane promašuje gol za pola metra. Do kraja meča gosti su pritiskali, ali nisu kroz pas igru uspevali da dođu do prave šanse, pa su u samoj završnici pokušavali veoma nezgodnim dugim loptama. Jedna od takvih ispala je iz naručja golmanu Jovanoviću, ali srećom po njegovu ekipu, bez posledica. Simović je meč produžio 5 minuta, a u samoj završnici nadoknade vremena imali su gosti ubacivanje iz ugla, kada je na par sekundi srce stalo svim simpatizerima Timoka na stadionu pod Kraljevicom. Odbranili su se domaći, a potom je usledilo veliko slavlje!

Nismo gledali preterano zanimljivu utakmicu, niti lepu “za oko”, ali u ovakvim mečevima rezultat je najbitniji, a Zaječarci su do njega uspeli da dođu.

Čestitamo momcima na sjajnom uspehu i ulasku u Prvu ligu Srbije!