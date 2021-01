Temperatura oko -1°C u Zaječaru, vedro i hladno

Padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima, dok će u Timočkoj Krajini tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Više padavina očekuje se u brdsko-planinskim predelima, dok će u Timočkoj Krajini tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -8°C do -2°C, a najviša dnevna od -3°C do 1°C.

U Zaječaru sunčano, ali hladno. Vetar umeren do jak, severozapadni. Najniža temperatura -9°C, a najviša dnevna temperatura oko -1°C.

Za vikend i početkom sledeće sedmice, biće veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima. Prema prognozi za naredne dane, do ponedeljka se očekuje pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom.

Biometeorološka prognoza za subotu 16. januar 2021.

Pojačana opreznost savetuje se cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa, kao i slabija koncentracija. Neophodna je opreznost svih učesnika u saobraćaju.

AMSS: Vozači da prilagode brzinu zbog poledice na putevima

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da prilagode brzinu vožnje ograničenjima u zimskim uslovima zbog poledice na putevima tokom ledenih dana.

Vožnja postaje zahtevnija u uslovima kada se stvara snežni pokrivač, a temperature su ispod nule, navode iz AMSS.

Na naplatnim rampama i graničnim prelazima nema zadržavanja.