ŠVS: Dozvoljen rad bašti u kafićima

​Od ponedeljka 05. aprila 2021. godine, ugostiteljskim objektima sa baštom dozvoljen je rad isključivo na otvorenom, uz poštovanje svih epidemioloških mera, koje između ostalog podrazumevaju najviše petoro ljudi za istim stolom, uz obavezan razmak od dva metra između stolova, saopštio je Štab za vanredne situacije grada Zaječara.​

Zabranjeno je izvođenje scensko-muzičkog programa (živa muzika u baštama).

Objektima kojima do sada nije bio zabranjen rad, kao i ugostiteljskim objektima sa baštom, dozvoljava se radno vreme od 06.00 do 22.00 časa.

Kafići i restorani i dalje mogu vršiti šaltersku prodaju hrane i pića bez obzira na to da li imaju ili nemaju baštu, a dostava hrane i pića je dozvoljena 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

​Tržni centri, kafići i restorani koji nemaju baštu ostaju zatvoreni.

​Fitnes klubovi, spa centri, teretane i sl. moraju da obezbede 16 kvadratnih metara po osobi, dok ostali objekti moraju da obezbede 9 kvadratnih metara po osobi. ​U broj prisutnih osoba u objektu ulaze i zaposleni.

Apoteke, benzinske pumpe, laboratorije, ordinacije, veterinarske ambulante i sl. mogu raditi 24 sata dnevno uz poštovanje svih ranije propisanih epidemioloških mera.

Radno vreme ustanova kulture (bioskopi, pozorišta, biblioteke i sl.), kao i uslove pod kojima mogu da obavljaju delatnost, Štab za vanredne situacije grada Zaječara će propisati najkasnije do 11. aprila 2021. godine, do kada njihovo radno vreme i primena do sada propisanih epidemioloških mera ostaju nepromenjeni.

​Vršiće se pojačana kontrola od strane komunalne inspekcije, komunalne milicije i sanitarne inspekcije svih objekata kojima nije zabranjen rad.