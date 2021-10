Svečano zatvoren 30. Festival „Dani Zorana Radmilovića”

Dodelom nagrada laureatima i izvođenjem premijere predstave zaječarskog teatra „Pokondirena tikva“, spuštena je zavesa na 30. Festival „Dani Zorana Radmilovića”.

„I ove godine imali smo priliku da u ovih osam dana uživamo u pravom vatrometu sjajnih glumačkih ostvarenja i odličnih predstava, čestitke organizatoru Narodnom pozorištu Timočke krajine „Zoran Radmilović“, direktoru Vladimiru Đuričiću i njegovom malom ali odabranom timu i svima onima koji su doprineli da ovaj festival poprimi atribute jednog od najboljih u ovom trenutku , već i duži niz godina na ovim prostorima“ , istakao je dr Miroslav Radonjić, a zatim saopštio obrazloženje žirija:

„Žiri 30. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ u sastavu: dr Miroslav Radonjić, predsednik, dr Duško Ljuština , član i Milan Caci Mihailović, član, jednoglasno je doneo odluku da Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na Festivalu dodeli Nataši Ninković za ulogu Nere u predstavi „Tre sorele“, po tekstu Stevana Koprivice, u režiji Milana Karadžića i produkciji Zvezdara teatra iz Beograda. Nataša Ninković glumački je suvereno, scenski efektno, duhovitom stilizacijom i specifičnom ekspresivnošću maestralno oblikovala lik Nere.“

Nataša Ninković se putem video poruke izvinila organizatorima Festivala i publici što večeras nije lično primila nagradu:

„Hvala svim članovima žirija što ste mi večeras ukazali ovu čast. Ja mislim da svaki glumac sanja odnosno teži svim svojim ulogama da bude prepoznat i da u rukama drži nagradu koja nosi im e ovog velikana, ove legende koji odoleva vremenu i u ovom vašaru svega i svačega postaje još veći i vidljiviji. Hvala Milanu Karadžiću, reditelju koji mi je dao dovoljno prostora da napravim Neru, hvala Zvezdari teatru što nas je okupio i hvala divnim koilegama iz predstave „Tre sorele“ bez kojih ničega od ovog ne bi bilo. Još jednom hvala, jako sam srećna i izvinite što nisam u mogućnosti da dođem“, rekla je u obraćanju preko video poruke Nataša Ninković“

Nagrada za vizuelni identitet „Krstomir Milovanović“

Žiri u istom sastavu, dr Miroslav Radonjić, predsednik, dr Duško Ljuština , član i Milan Caci Mihailović, član, doneo je jednoglasnu odluku da Nagradu za vizuelni identitet dodeli predstavi „Gospođica Julija“, koprodukciji Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci i Hrvatskog narodnog kazališta Osijek. Scenografkinja i kostimografkinja Saša Došen svojim je rešenjima i maštovitim kreativnim radom stvorila osobenu atmosferu predstave i podarila joj upečatljivu vizuelnost.

Nagradu publike, prosečnom ocenom 9,82 osvojila je predstava „Ko je ubio Dženis Džoplin“ Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada koju je po tekstu Tijane Grumić režirala Sonja Petrović. Tabela sa ocenama publike izgleda ovako:

9,82 – KO JE UBIO DžENIS DžOPLIN, tekst Tijana Grumić, režija: Sonja Petrović, produkcija Srpsko Narodno pozorište, Novi Sad

9,68 – TRE SORELE, tekst: Stevan Koprivica, režija: Milan Karadžić, produkcija: Zvezdara teatar, Beograd

9,29 – POKONDIRENA TIKVA tekst: Jovan Sterija Popović, režija: Olivera Viktorović Đurašković, produkcija: Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“, Zaječar

9,21 – „ANA KARENjINA“, tekst: Lav Nikolajevič Tolstoj, režija: Irfan Mensur, produkcija: Narodno pozorište Niš

8,94 – OVA ĆE BITI ISTA,tekst:Staša Bajac, režija: Ivan Vuković, produkcija: Atelje 212, Beograd

8,62 – JUGOSLAVIJA MOJA OTADžBINA, tekst: Goran Vojnović, režija: Marko Misirača, koprodukcija Pozorišta Prijedor i Gledališta Koparteatro Kapodistria

8,59 – GOSPOĐICA JULIJA, tekst: August Strindberg, režija: Aida Bukvić, koprodukcija Gradskog kazališta „Joza Ivakić“, Vinkovci i Hrvatskog narodnog kazališta, Osijek

7,50 – EMILIJA GALOTI, tekst: Gothold Efraim Lesing, režija: Tara Manić, produkcija: Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“, Zaječar.

Novoustanovljeni novinarski žiri za dodelu nagrade najboljem mladom glumcu u sastavu: Tatjana Nježić, predsednik, Olivera Milošević, član i Borka Golubović Trebješanin, član, doneo je odluku da laureat bude Sonja Isailović za ulogu Dženis Džoplin u predstavi „Ko je ubio Dženis Džoplin“ Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. U obrazloženjužirija se kaže:

„Bez sumnje snažno, upečatljivo, glumački punokrvno ostvarenje donele su Bojana Milanović i Sonja Isailović kao dramski likovi – pozorišno otelotvorenje proslavljene muzičke ikone u predstavi „Ko je ubio Dženis Džoplin“ Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad (tekst Tijana Grumić, režija Sonja Petrović).

No, Sonja Isailović je malko mlađa te joj pripada nagrada za mladog glumca na jubilarnim 30. „Danima Zorana Radmilovića“.

Ako bi trebalo njeno glumačko postignuće sažeti u nekoliko reči, to bi između ostalog moglo biti da je svojom punokrvnom kreacijom otvorila i pitanje – da li je danas sloboda zapravo postala (samo) druga reč za situaciju u kojoj nemamo šta da izgubimo…

Kao što je Dženis stasavala u svom i one u svom, tj. našem kontekstu rijaliti etike i estetike, silikonskih folk diva, korporativno-konkursno-projektne kulture kojima kada se pridodaju esnafske kuhinje čini se da kamen na kamenu ostati neće u tim kastrirajućim okolnostima koje nisu pale s neba, već su tu, i dalje rastu u našim pristajanjem.

Darom, punoćom, harizmom otelotvorujući Dženis Džoplin kao pozorišni lik donela je Sonja Isailović i iskreni, snažan bunt. Učinila ga i delom našeg života. Upravo potpunom posvećenošću celim svojim bićem darivala nam, kroz ovu svoju ulogu, harizmatični elan vital.”

O tome zašto laureati nisu došli da prime nagradum direktor Festivala Vladimira Đuričić je rekao : „ Ako bih vam rekao da nam je direktor Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada uputio j molbu da mu ne zadržavamo glumicu jer večeras imaju probu, za par dana premijeru i nemaju dovoljno vremena, šta smo mogli da uradimo. Glumica bi ostala, za nju je čast bila da primi nagradu. Naši prijatelji iz Osjeka i Vinkovaca se upravo vraćaju sa festivala „Marovićevi dani“ pa ne mogu da stignu nikako. A sa Natašom Ninković smo zahvaljujući Dragiši Ćurguzu* iz Zvezdara teatra učinili sve da dogovor uspe i da ona dođe. Ona je pristala, dogovor je bio ako ne može čak da stigne na početak predstave da stigne na kraj. Međutim ona snima danas, kako mi je objašnjeno u specifičnom objektu gde može samo danas da se snima i nije mogla da dođe, ali nam se zato obratila jednom lepom video porukom koju ste imali prilke da vidite.“

Podsetimo, pobednik festivala Malih pozorišnih formi po izboru stručnog žirija je monodrama „Nina“, autorski projekat Nikoline Vujević iz Novog Sada, a specijalnu nagradu žiri jer dodelio predstavi „Zemlja vukova“, autorskom projektu Tonke Mršić,u produkciji Kazališta ULISIS iz Zagreba i Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke. Ni Nikolina niti Tonka nisu večerasd mogle doći da prime nagradu.

Najbolja predstava po izboru publike na Festivalu malih pozorišnih formi je „Poslednja šansa“ sa prosečnom ocenom 9,68.

Prosečne ocene predstava na osnovu glasova publike:

9,68 – POSLEDNjA ŠANSA, Favi, Beograd ,tekst: Mirjana Bobić Mojsilović, igra: Suzana Petričević

9,42 – „ŽIVOJIN MIŠIĆ“, Pozorište Slavija, Beograd,tekst: dr Mića Živojinović, režija: Velimir Mitrović, igra: Boško Puletić

9,32 – „SLUČAJ GOPSODINA KOSTIĆA“, Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“, tekst: Stefan Cokić, režija: Tamatra Kostrešević

8,80 – ZEMLjA VUKOVA, Kazalište ULISIS, Zagreb i Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka,tekst: Tonka Mršić, režija: Gala Nikolić, igra: Tonka Mršić

8,40- „NINA“, tekst,režija i igra: Nikolina Vujević

7,63 – ČAJ SA KUBLAJ KANOM, Upalimo reflektore, Novi Sad , tekst :Saša Radonjić, režija i igra: Jugoslav Krajnov

Suzana Petričević, glumica u monodrami „Poslednja šansa“ osvetlala je obraz laureatima došavši večeras da primi nagradu i tom prilikom je istakla:“ Velika, velika čast i zadovoljstvo je biti večeras tu pred vama ovako punih ruku narode moj, što bi rekoZoran Radmilović.

U Zaječaru nema polovnog naroda, a naročito nema polovne publike tako da vam se zahvaljujem na najvrednijoj nagradi koju jedan glumac može da dobije, nagradi publike. Da sam dobila neku novčanu nagradu možda ne bih došla, ali pošto sam ja dobila 96, onoliko ne znam procenata meni je to, zaista verujte mi, vrednije nego da su to sve hiljade nekih bilo koje valute na ovom svetu. Hvala vam lepo. Čestitam organizatorima ovog sjajnog festivala koji u ovom strašnom trenutku pandemije zaista vraća dostojanstvo profesiji. Hvala vam, sve najbolje i da trajete.“

Predsednik Umetničkog saveta Festivala Željko Hubač je na zatvoranju 30. „Dane Zorana Radmilovića“ rekao:

„Moram da kažem je ekipa pozorišta, uz evidentnu i čvrstu podršku grada Zaječara i što je najvažnije, vas publike koja je svake večeri, uprkos svemu punila ovu salu, uspela da prevaziđe i ovu krizu. Ono što je najvažnije, za ove poslednje dve godine, čini mi se da smo uspeli da pomerimo festival, pre svega da održimo njegov međunarodni karakter, što nije bila njegova karakteristika pre nekih desetak godina. Uspeli smo da održimo i Festival malih pozorišnih formi, kao sastavni deo festivala. Takođe je bitno i što su prijatelji iz regiona dolazili, dolaziće i dalje. Zaječarski festival će biti vezan za mnoge druge bitne festivale u regionu, tako da će nekom vrstom otvaranja ovih naših života i ovaj festival se otvoriti i još dublje zaći u region i vama, zaječarskoj publici, doneti ono što je, po mišljenju umetničkog saveta, najbolje što u ovom trenutku možete videti u regionu. Jako mi je drago što sa ovim optimizmom, koji je utemeljen u realnim činjenicama, mogu da zatvorim ovogodišnji festival“.

U čast nagrađenih odigrana je premijera predstave „Pokondirena tikva“ Narodnog pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“,po tekstu Jovana Sterije Popovića, u adaptaciji i režiji Olivere Viktorović Đurašković. Publika je odlično prihvatila predstavu i nagradila glumce gromoglasnim aplauzom.

Scenografija: Mirko Stokić

Izbor muzike: Olivera Viktorović Đurašković

Kostim: Gorica ilić i Mirjana Stanojević

Lektor: Nataša Ilić

IGRAJU

Fema: Nataša Petrović

Sara: Olivera Viktorović Đurašković

Evica: Ivana Bartunjek

Svetozar Ružičić , filozof: Miloš Tanasković

Jovan: Branislav Mijatović

Mitar: Predrag Grbić

Vasa: Gabrijel Bećarević

Ančica: Aleksandra Manasijević

Svetlo: Dragan Marković

Ton: Dušan Purešić i Stevan Đorđević

Šminka: David Đurašković

Sufler: Marija Ristić

Dekorater: Nikola Ranđelović,

Rekvizita: Željko Šoršokanović i Bora Bogdanović

Organizator: Miroslav Kamenković

Stolarski radovi: Miodrag Marković

Predsednik žirija dr Miroslav Radonjić je rekao kako je žiri odlučio da dodeli dva brka u ovoj predstavi, Nataši Petrović i Milošu Tanaskoviću, ali da zbog propozicija to nije mogao jer ne može jedan glumac na istom festivalu dobiti dva brka, a Tanasković je „Zoranov brk“ već dobio za ulogu u predstavi „Emilija Galoti“. Zato je dodeljen samo jedan „Zoranov brk“ Nataši Petrović.za ulogu Feme. Na okruglom stolu posle predstave dr Miroslav Miki Radonjić je o predstavi „Pokondirena tikva“ pored ostalog rekao:

„Videli smo klasičnu postavku Jovana Sterije Popovića, bez nepotrebnog osavremenjivanja, pogotovo kada je u pitanju klasik, rodonačelnik naše dramaturgije, koji se iskazao u komedografiji. Rediljka Olivera Viktorović Đurašković je najzaslužnija što smo odgledali jednu postavku čistu, jasnu i klasičnu u rediteljskom čitanju. Videli smo dobru predstavu, duhovitu, brzu, imala je vodviljsku brzinu, sve je bilo na jako visokom nivou i sasvim je jasno da će imati publiku, da će publika dolaziti više puta da je gleda“

Olivera Viktorović Đurašković je istakla da voli vodvilje, ali da oni više od drugih komada zahtevaju ritam, što podrazumeva često igranje: „Teškoća u radu na predstavi nije bilo, svi smo disali kao jedan, u lepoj atmosferi. Fema je uvek prisutna osoba, Feme postoje i danas i postojaće uvek. Ona je nesrećna osoba, žena koja ostaje nigde. Ja lično mislim da je ona žrtva i to sam pokušala da ispričam, a eto koje god da je vreme, te proklete pare su kriterijum za razno, pa čak i za ljubav i za brak, a Fema samo želi da živi nešto što nije živela, želi da bude deo glamura. Zaista je bila žrtva. Raduje me što je publika tako lepo primila predstavu.

Dobitnica „Zoranovog brka“ Nataša Petrović je istakla da zaječarsko pozorište sada ima odličan ansambl, da svi glumci rade timski, kao jedan što se i vidi u „Pokondirenoj tikvi“ i nije sakrivala uzbuđenje zbog vredne nagrade.

Miloš Tanasković je istakao da mu zbog smrti oca nije bilo do igre tokom rada na predstavi, ali da je zahvaljujući Oliveri i kolegama iz glumačkog ansambla koji su imali strpljenja i tolerancije, ipak odlučio da igra, na čemu im je bezgranično zahvalan.

Direktor zaječarskog teatra Vladimir Đuričić je istakao da je vrlo zadovoljan predstavom i zahvalio Oliveri koja je uradila dobar posao. On je istakao da u svakom ansamblu postoje ljudi koji su njegovo sidro i daju mu stabilnost , a to su pored Nataše, Miloš Tanasković, Ana Bretšnajder i drugi.

„Vreme je da Miloš, kao izuzetan glumac, izabere tekst i predstavu koju će raditi u narednoj sezoni“, istakao je Đuričić.