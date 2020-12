Sunčano u Zaječaru, oko 13°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti sunčano i toplije.

U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano i osetno toplije. Ujutru i prepodne na severu i istoku Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima delimično vedro, a po kotlinama i dolinama reka mestimično maglovito. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0°C do 7°C, najviša dnevna temperatura od 10°C do 16°C.

U Zaječaru pretežno sunčano. Vetar umeren, jugozapadni. Najniža temperatura 4°C, a najviša dnevna temperatura oko 13°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

±0 °C Žagubica, Babin zub;

+1 °C Bor, Negotin, Lukovo;

+2 °C Кladovo;

+3 °C Zaječar, Кnjaževac, Sokobanja;

+4 °C Кlokočevac, Svrljig.

U četvrtak malo do umereno oblačno, suvo i toplo uz pojačan jugozapadni vetar. Kasnije posle podne i uveče na severu Vojvodine jače naoblačenje s kišom, koje će se u toku noći proširiti najpre na ostatak Vojvodine i zapadnu Srbiju, a u petak i na ostale krajeve.

Biometeorološka prognoza za sredu 23. decembar 2020.

Biometeorološka situacija će biti povolјnija za hronično obolele i osetlјive osobe, ali se izvesna pažnja savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanica, glavobolјa i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je potrebna pažnja.

AMSS: Dobra prohodnost i uslovi

Vozače uz toplo vreme za ovo doba godine danas očekuje dobra prohodnost puteva, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Učestali odroni mogu predstavljati opasnost na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure, pa se savetuje opreznu vožnju.

Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Na putevima u planinskim predelima i ka zimskim centrima, na kojima se u narednim danima očekuje i pojačan saobraćaj, nema zastoja, a upotreba zimskih guma i zimske opreme je obavezna. Nema neprohodnih putnih pravaca, a za šlepere i kamione zabranjen je putni pravac Lis-Kravarica-Ljetine.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Za putnička vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Gradina čekaju 120 minuta dok na ostalim prelazima za teretna vozila nema dužih zadržavanja.