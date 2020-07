Sunčano i toplo, u Zaječaru oko 33 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde na jugozapadu i jugu, a tokom noći i na zapadu i severu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 30 stepeni do 34 stepena.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplo. Vetar umeren, severoistočni. Najniža temperatura oko 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

U četvrtak pretežno sunčano i toplo, ujutru na severu, a posle podne i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Do kraja sedmice malo svežije.

Biometeorološka prognoza za sredu 1. jul 2020.

Relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima i astmatičarima se i dalјe savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja.