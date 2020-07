Sunčano i toplo: U Zaječaru oko 30 stepeni

U celoj zemlji očekuje se sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 29 stepeni do 31 stepen.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

Slične vremenske prilike očekuju nas i u sredu, samo je ponegde na severu zemlje uz prolaznu umerenu oblačnost moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od četvrtka ponovo nestabilno, toplo i sparno, uz kišu i pljuskove. Od petka do kraja perioda promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.

Biometeorološka prognoza za utorak 21. jul 2020.

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje izvestan oprez i pridržavanje saveta lekara. Preporučuju se umerene fizičke aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i neraspoloženje.

AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta

Kako saopštavaju iz AMSS-a saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta i odvija se po povoljnim uslovima za vožnju. Sezona građevinskih radova je u toku i svakodnevno je sve više novih radova zbog kojih povremeno može biti sporija vožnja na pojedinim deonicama. AMSS savetuje vozačima da se pre polaska dobro informišu o svim mogućim izmenama na datom putnom pravcu.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama, ni na graničnim prelazima za putnička vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije teretna vozila na prelazu Horgoš na izlaz iz zemlje čekaju 120 minuta, a na Kelebiji 180 minuta.