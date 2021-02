Sunčana subota, u Zaječaru 17°C

U većem delu zemlje naoblačenje, dok će se na jugu i istoku zadržati sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U većem delu Srbije naoblačenje uz pad temperature i umeren do jak severozapadni vetar. Slaba kiša se očekuje tek ponegde, a na visokim planinama uveče je moguć i slab sneg. U Timočkoj Krajini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 11°C do 14°C, a na jugu i istoku Srbije do 17°C.

U Zaječaru sunčano i toplo. Vetar umeren, zapadni. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 17°C.

Drugog dana vikenda promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni.

Biometeorološka prognoza za subotu 27. februar 2021.

Relativno nepovolјna bimeteorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Izvestan oprez se preporučuje u saobraćaju.

AMSS: Povoljne vremenske prilike, suvi kolovozi

Prvog dana vikenda prema najavama meteorologa vozače očekuju povoljne vremenske prilike i suvi kolovozi u većem delu zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). U popodnevnim časovima moguća je slaba kiša na području jugozapadnih krajeva, dok će na Kopaoniku u večernjim časovima provejavati slab sneg.

Moguća pojava magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima.

Prema informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnim prelazima u zemlji.