Sunčan dan u Zaječaru, oko 22°C

U Srbiji danas tokom prepodneva očekuje se pretežno sunčano vreme, dok će ostali deo dana biti promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša moguća je ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6°C do 11°C, a najviša od 18°C do 23°C.

U Zaječaru sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni. Najniža temperatura 9°C, a najviša dnevna temperatura oko 22°C.

Narednih dana očekuje se suvo vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima biće pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Temperatura u postepenom porastu.

Očekivano smirivanje vremena doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, reumatičarima i nervno labilnim osobama. Preporučuje se dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

Saobraćaj u Srbiji odvija se bez zastoja uz mestično vlažne kolovoze i smanjenu vidljivost pored reka, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Opreznija vožnja savetuje se na deonicama na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova kao i zbog opasnosti od mogućih odrona.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja. Zadržavanja ima na teretnim terminalima graničnih prelaza. Na prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija teretna vozila čekaju dva sata, a u Šidu sat.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).